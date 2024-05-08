До 2030 года Россия должна достигнуть 4-е место в мире по объему ВВП

Президент РФ Владимир Путин включил в национальные цели до 2030 года достижение РФ четвертого места в мире по объему ВВП. Это должно произойти за счет роста производительности труда, низкого уровня безработицы

8 мая. FINMARKET.RU - Обеспечение темпов роста ВВП РФ выше среднемирового и выход не позднее 2030 года на четвертое место в мире по объему валового внутреннего продукта, рассчитанного по паритету покупательной способности, вошло в утвержденный президентом РФ Владимиром Путиным перечень национальных целей развития страны на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.об утверждении национальных целей опубликован на сайте Кремля.

Выход на четвертое место в мире по ВВП должен произойти "за счет роста производительности труда, при сохранении макроэкономической стабильности, низкого уровня безработицы и снижении уровня структурной безработицы".

Одновременно в рамках национальной цели "Устойчивая и эффективная экономика" планируется снижение доли импорта товаров и услуг в структуре ВВП до 17% к 2030 году. Объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2030 году должен вырасти не менее чем на две трети по сравнению с показателем 2023 года.

Предполагается увеличение к 2030 году объема инвестиций в основной капитал не менее чем на 60% по сравнению с уровнем 2020 года "за счет постоянного улучшения инвестиционного климата".

В части доходов населения заявлено обеспечение их устойчивого роста не ниже уровня инфляции. Кроме того, в 2024-2030 годах реальный рост доходов на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства должен быть в 1,2 раза выше, чем рост валового внутреннего продукта.

Доля долгосрочных сбережений граждан в общем объеме их сбережений должна составить к 2030 году не менее 40%, а к 2036 году - не менее 45%.

В отношении фондового рынка РФ поставлена цель по увеличению его капитализации не менее чем до 66% ВВП к 2030 году и до 75% ВВП - к 2036 году.

Как указывалось ранее в февральском послании президента Федеральному собранию, к 2030 году РФ должна войти в число 25 ведущих стран мира по показателю плотности роботизации.

Уровень валовой добавленной стоимости в реальном выражении и индекс производства в обрабатывающих отраслях промышленности к 2030 году, как ожидается, увеличится не менее чем на 40% по сравнению с уровнем 2022 года.

Внутренние затраты на исследования и разработки к этому сроку составят не менее 2% ВВП, в том числе за счет как минимум двукратного увеличения инвестиций со стороны частного бизнеса на эти цели. В результате к 2030 году РФ должна войти в число 10 ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок.

Доля отечественных высокотехнологичных товаров и услуг, созданных на основе собственных линий разработки, в общем объеме потребления таких товаров и услуг в РФ к 2030 году, согласно заявленным целям, вырастет в 1,5 раза по сравнению с уровнем 2023 года. Выручка малых технологических компаний за тот же период увеличится не менее чем в 7 раз.

В целом среди национальных целей заявлено обеспечение технологической независимости и формирование новых рынков по таким направлениям, как биоэкономика, сбережение здоровья граждан, продовольственная безопасность, беспилотные авиационные системы, средства производства и автоматизации, транспортная мобильность (включая автономные транспортные средства), экономика данных и цифровая трансформация, искусственный интеллект, новые материалы и химия, перспективные космические технологии и сервисы, новые энергетические технологии (в том числе атомные).

Параллельно правительство будет заниматься "формированием сети устойчивых партнерств с иностранными государствами и созданием необходимой инфраструктуры для внешнеэкономической деятельности, технологической и промышленной кооперации и освоения новых рынков".

Темпы роста инвестиций в российские ИТ-решения в 2025-2030 годах должны быть вдвое выше темпа роста ВВП. Это предусмотрено национальной целью "Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы", говорится в указе президента РФ.

Документом также предусмотрен переход к 2030 году не менее 80% российских организаций ключевых отраслей экономики на использование базового и прикладного российского программного обеспечения в системах, обеспечивающих основные производственные и управленческие процессы.

К 2030 году доля использования российского ПО в госорганах, госкорпорациях, госкомпаниях, а также организациях, в которых государству принадлежит более 50%, должна составлять 95%.

Согласно указу, к 2030 году доля предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронной форме должна составлять 99%. При этом должна быть внедрена система поддержки принятия решений в рамках предоставления не менее чем 100 массовых социально значимых электронных госуслуг в проактивном режиме или при непосредственном обращении заявителя за счет внедрения в деятельность госорганов единой цифровой платформы.

Еще один целевой показатель национальной цели подразумевает создание системы эффективного противодействия киберпреступлениям и снижения ущерба от их совершения.

Указом также предусматривается формирование рынка данных, их активное вовлечение в хозяйственный оборот, хранение, обмен и защита.

К 2030 году доля домохозяйств, обеспеченных высокоскоростным широкополосным доступом в интернет, в том числе с использованием сетей спутниковой и мобильной связи, должна составить 97%, а к 2036 году - 99%.

Указ также предусматривает достижение к 2030 году "цифровой зрелости" государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, предполагающей автоматизацию большей части транзакций в рамках единых отраслевых цифровых платформ и модели управления на основе данных с учетом ускоренного внедрения технологий обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта.

Кроме того, в документе говорится об обеспечении сетевого суверенитета и информационной безопасности в интернете.

Путин также поручил правительству РФ обеспечить направление в приоритетном порядке дополнительных доходов федерального бюджета, которые формируются в процессе его исполнения, на реализацию национальных целей. Кроме того, ежегодно при формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период правительство должно предусматривать в приоритетном порядке бюджетные ассигнования на реализацию национальных целей, говорится в указе.