На льготные кредиты из бюджета выделят рекордные 960 млрд руб.

16 мая. FINMARKET.RU - На субсидирование процентных ставок по программам льготного кредитования власти потратят 960 млрд рублей из федерального бюджета. Такая оценка на 2024 год приведена в исследовании Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) и Института экономики роста им. П. А. Столыпина (ИЭР), пишут "Известия"

Там подчеркивается: такая сумма - рекордная для казны. В последние годы траты на субсидирование кредитов составляли в среднем по 600-800 млрд.

Государство компенсирует банкам недополученные доходы по кредитам, которые были выданы по льготным ставкам. Размер субсидии рассчитывается и уплачивается ежемесячно на основании разницы между рыночной (чаще всего принимается ключевая ставка ЦБ, увеличенная на несколько процентных пунктов) и установленной законодательно льготной ставкой по соответствующей госпрограмме.

Согласно бюджету, все расходы казны в 2024 году планируются на уровне 36,6 трлн. Таким образом, доля трат на льготные программы (960 млрд) составит 2,6%. Эта сумма сопоставима с объемом средств, выделяемых в 2024 году на ЖКХ - 959 млрд.

В бюджете нет отдельной статьи, где были бы собраны траты на субсидии по всем госпрограммам. Судя по финансовому плану, больше всего требует льготная ипотека - 550 млрд в 2024-м, пояснил исполнительный директор ИЭР им. П. А. Столыпина Антон Свириденко. Другие расходы пойдут на возмещение по процентам сельхозпроизводителям - примерно 136 млрд, добавил он. Поддержка малых и средних предприятий (МСП) составит около 70 млрд, подсчитал эксперт. Остальные 200 млрд будут распределены по другим программам.