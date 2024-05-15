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15 мая 2024 года 08:59
НРД полностью отказался от использования SWIFT в РФ
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Zuma\ТАСС
Российский НРД с 1 мая прекратил использовать международную систему передачи финансовых сообщений SWIFT при депозитарном обслуживании отечественных клиентов, сообщил "Ведомостям" его представитель. Депонентами НРД являются юридические лица, с розничными инвесторами центральный депозитарий не работает. В ноябре прошлого года НРД упоминал в сообщении, что отказ от SWIFT при депозитарном обслуживании не коснется взаимодействия с иностранными депозитариями. Национальный депозитарий находится под санкциями ЕС, Швейцарии и Украины, но не США. Изначально НРД планировал отказ от SWIFT при депозитарном обслуживании российских клиентов с 1 октября 2023 г., но еще в апреле того года предупреждал, что срок может быть уточнен. В августе депозитарий перенес его на 1 января 2024 г., а затем в ноябре – на 1 мая. Преимущество SWIFT заключается в том, что фактически эта система стала привычным и удобным общемировым стандартом, отметил главный специалист отдела комплексных систем защиты информации компании "Газинформсервис" Дмитрий Овчинников. Но отключение от SWIFT не является концом света, как об этом часто говорят, поскольку есть и другие системы и способы перевода денег, они менее популярные, но столь же действенные, и с точки зрения международных расчетов их использование означает всего лишь увеличение комиссии. За годы существования прекрасно себя зарекомендовала СПФС Банка России, которая сейчас используется отечественными банками для взаимодействия как между собой, так и с рядом зарубежных контрагентов, отметил исполнительный директор ассоциации "Росфинком" Роман Чернов. По этой причине требование ЦБ использовать только отечественные системы финансовых коммуникаций представляется вполне логичным и обоснованным.
Опубликовано Финмаркет
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Istina 15.05.2024
Преимущество SWIFT в том, что большое количество исполнителей в этой системе подчиняются одним правилам, одним условиям взаимодействия по всем вопросам. Качество исполнения участниками системы правил привлекает новых участников SWIFT.
Istina 15.05.2024
"другие системы и способы перевода денег, они менее популярные, но столь же действенные, и с точки зрения международных расчетов их использование означает всего лишь увеличение комиссии". Увеличение комиссии не бывает без увеличения затрат у добросовестных лиц рынка. Другие системы и способы перевода денег менее популярны, и имеют расширенную структуру исполнения.
Istina 15.05.2024
"Но отключение от SWIFT не является концом света", в течение многих последних лет копировали, а это всегда легче, чем создавать свое. SWIFT - это образец системы обработки данных и исполнения, коротко, главное, мгновенно.
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