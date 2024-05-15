НРД полностью отказался от использования SWIFT в РФ

Российскийс 1 мая прекратил использовать международную систему передачи финансовых сообщенийпри депозитарном обслуживании отечественных клиентов, сообщил "Ведомостям" его представитель. Депонентами НРД являются юридические лица, с розничными инвесторами центральный депозитарий не работает. В ноябре прошлого года НРД упоминал в сообщении, что отказ от SWIFT при депозитарном обслуживании не коснется взаимодействия с иностранными депозитариями. Национальный депозитарий находится под санкциями ЕС, Швейцарии и Украины, но не США.

Изначально НРД планировал отказ от SWIFT при депозитарном обслуживании российских клиентов с 1 октября 2023 г., но еще в апреле того года предупреждал, что срок может быть уточнен. В августе депозитарий перенес его на 1 января 2024 г., а затем в ноябре – на 1 мая.

Преимущество SWIFT заключается в том, что фактически эта система стала привычным и удобным общемировым стандартом, отметил главный специалист отдела комплексных систем защиты информации компании "Газинформсервис" Дмитрий Овчинников. Но отключение от SWIFT не является концом света, как об этом часто говорят, поскольку есть и другие системы и способы перевода денег, они менее популярные, но столь же действенные, и с точки зрения международных расчетов их использование означает всего лишь увеличение комиссии. За годы существования прекрасно себя зарекомендовала СПФС Банка России, которая сейчас используется отечественными банками для взаимодействия как между собой, так и с рядом зарубежных контрагентов, отметил исполнительный директор ассоциации "Росфинком" Роман Чернов. По этой причине требование ЦБ использовать только отечественные системы финансовых коммуникаций представляется вполне логичным и обоснованным.