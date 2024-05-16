Минэкономразвития предложило повысить лимит инвестиций из ФНБ

16 мая. FINMARKET.RU - Минэкономразвития предложил правительству расширить лимит использования средств ФНБ с 4,2 трлн до 6 трлн руб. в связи с тем, что прогноз по ликвидной части фонда может быть улучшен. Об этом "Ведомостям" сообщил федеральный чиновник, информацию подтвердил близкий к правительству источник. Бюджетное правило предусматривает использование ФНБ на финансирование дополнительных расходов, но не более чем на 4,2 трлн руб.

По словам первого собеседника, дополнительные средства могли бы пойти на финансирование стратегических проектов для страны. Он признал, что пока лимит еще не исчерпан, но уточнил, что средства уже расписаны по конкретным проектам. Пока решений об увеличении инвестиций не принято, но запрос от компаний есть. В правительстве знают о предложении Минэкономразвития, но вряд ли оно будет поддержано Минфином, считает другой собеседник, близкий к кабмину. По его словам, с учетом и так невысокой ликвидной части ФНБ и пока еще сохраняющейся высокой инфляции не стоит дополнительно повышать ожидания госрасходов. К тому же, хотя траты ФНБ и зеркалируются Банком России, в моменте это приводит к увеличению предложения денег в экономике, что дополнительно давит на цены.

Актуализированный прогноз объема ликвидной части ФНБ на 2024-2030 гг. будет сформирован в рамках подготовки закона о федеральном бюджете на 2025-2027 гг., сообщил "Ведомостям" представитель Минфина.