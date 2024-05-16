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16 мая 2024 года 09:21
Порядок продажи сим-карт россиянам хотят ужесточить
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DPA\ТАСС
16 мая. FINMARKET.RU - ФСБ обсуждает с Минцифры ужесточение порядка продажи сим-карт гражданам РФ, рассказали источники "Коммерсанта", близкие к операторам связи. По словам одного из них, для борьбы с серым рынком сим-карт рассматривается три варианта покупки. Первый - по биометрии. Второй - только в салонах связи операторов, МФЦ и отделениях "Почты России". Третий - с помощью приложения "Госключ" (цифровой подписи), где в электронной форме подписывается договор. Сейчас сим-карты можно купить в салонах операторов, на их сайтах и у дилеров - посредников, которые заключают договоры на продажу. "Ужесточение порядка продаж гражданам РФ логично, потому что после ограничений в отношении мигрантов серые подключения могут "перетечь" в другие, менее зарегулированные сегменты рынка",- говорит изданию источник, близкий к операторам. Введение ограничений может привести к сокращению числа дилеров, которые сейчас реализуют сим-карты. Именно к их работе у силовиков больше всего вопросов по обороту серых сим-карт. В то же время дилеры обеспечивают операторам 35-70% продаж. Изменение правил может снизить количество новых подключений абонентов, поясняет один из источников "Коммерсанта". По его мнению, если по новым требованиям абоненты будут обязаны сдавать биометрию, расходы операторов вырастут.
Опубликовано Финмаркет
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