Порядок продажи сим-карт россиянам хотят ужесточить

16 мая. FINMARKET.RU - ФСБ обсуждает с Минцифры ужесточение порядка продажи сим-карт гражданам РФ, рассказали источники "Коммерсанта" , близкие к операторам связи. По словам одного из них, для борьбы с серым рынком сим-карт рассматривается три варианта покупки. Первый - по биометрии. Второй - только в салонах связи операторов, МФЦ и отделениях "Почты России". Третий - с помощью приложения "Госключ" (цифровой подписи), где в электронной форме подписывается договор.

Сейчасможно купить в салонах операторов, на их сайтах и у дилеров - посредников, которые заключают договоры на продажу.

"Ужесточение порядка продаж гражданам РФ логично, потому что после ограничений в отношении мигрантов серые подключения могут "перетечь" в другие, менее зарегулированные сегменты рынка",- говорит изданию источник, близкий к операторам.

Введение ограничений может привести к сокращению числа дилеров, которые сейчас реализуют сим-карты. Именно к их работе у силовиков больше всего вопросов по обороту серых сим-карт. В то же время дилеры обеспечивают операторам 35-70% продаж. Изменение правил может снизить количество новых подключений абонентов, поясняет один из источников "Коммерсанта". По его мнению, если по новым требованиям абоненты будут обязаны сдавать биометрию, расходы операторов вырастут.