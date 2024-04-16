"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг X5

"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для расписок X5 Retail с целевой ценой 3030 руб. за бумагу на фоне сильных операционных результатов компании за 1К24, сообщается в комментарии аналитика Артема Михайлина.

"Группа X5 во вторник представила свои операционные результаты за 1К24, которые мы оцениваем как сильные, - пишет эксперт. - Продажи группы выросли на 26,9% г/г, что существенно лучше наших прогнозов. Темпы роста оказались выше, чем в самый удачный период прошлого года с октября по декабрь. Такого высокого результата удалось достичь благодаря самой сильной динамики LFL за последние годы. Темпы роста торговой площади ожидаемо остались на высоком уровне более 12% благодаря органическому развитию и прошедшим ранее сделкам M&A. В данный момент торги расписками приостановлены на фоне иска Минпромторга. Заседание суда, как ожидается, пройдет 23-го апреля".

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