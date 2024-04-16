Рубль днем умеренно дешевеет к основным валютам на фоне общемирового снижения интереса к риску

Москва. 16 апреля. Доллар США, евро и китайский юань растут на Московской бирже днем во вторник; доллар при этом обновил максимальные отметки с конца октября прошлого года. Рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне общемирового снижения интереса к рисковым активам и негативной динамики цен на нефть.

Курс доллара США составил 94,28 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 53 копейки выше величины на закрытие предыдущей сессии. Ранее доллар рос до 94,295 руб. впервые с 30 октября 2023 года. Евро к этому времени стоил 100,31 руб./EUR1, подорожав на 47,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 50,64 копейки, до 96,99 руб. Курс китайского юаня вырос на 8,25 копейки - до 12,97 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно дешевеет в основных валютных парах в ходе дневных торгов вторника на усилении ожиданий, что Федеральная резервная система (ФРС) будет сохранять высокие процентные ставки дольше, чем ожидалось, благодаря сильным статданным по экономике США. В настоящее время рынок ждет первого снижения ставки Федрезервом лишь в сентябре, а не в июне, как это было ранее, отмечает Trading Economics.

Розничные продажи в США в марте выросли на 0,7% относительно предыдущего месяца, сообщило в понедельник министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,4%.

Кроме того, усиление нежелания инвесторов рисковать обусловлено эскалацией напряженности на Ближнем Востоке. В ночь на 14 апреля Иран нанес по Израилю многочисленные удары ракетами и беспилотниками в ответ на недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске. В Армии обороны Израиля сообщили, что в сторону Израиля было выпущено около 350 дронов и ракет.

Большинство из них были перехвачены вне воздушного пространства страны силами Израиля, США, Великобритании, Франции, Иордании и Саудовской Аравии. Израиль не стал немедленно реагировать на атаку Ирана, однако израильский министр обороны Йоав Галант заявил шефу Пентагона Ллойду Остину, что у страны нет выбора, кроме как ответить на нападение, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Пара "доллар-рубль", скорее всего, будет торговаться в границах диапазона 93-94,5 руб./$1 во вторник, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Валюты инерционно продолжают слабо подрастать на смешанных внешних сигналах: настроения на мировых фондовых рынках умеренно негативные, на товарных рынках, напротив, преобладают покупки. Мы по-прежнему склонны оценивать потенциал ослабления рубля как невысокий ввиду сезонной слабости спроса со стороны импорта и продаж экспортной выручки со стороны экспортеров, - пишет эксперт в комментарии. - Во вторник допускаем тест долларом верхней границы нашего текущего целевого диапазона 93-94,5 руб./$1. Рассчитываем на фоне устойчивости рынка нефти на снижение давления на рубль к концу текущей - на следующей неделе по мере приближения налоговых выплат".

Курс валютной пары "доллар-рубль", скорее всего, останется около уровня 94 руб./$1 на торгах во вторник, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Рынок нефти продолжает следить за конфликтом Израиля и Ирана. Премия за геополитический риск снизилась после менее масштабного, чем ожидалось, удара Ирана по Израилю на выходных, однако в центре внимания остается заявление Израиля о возможных ответных мерах. По нашим прогнозам, цена нефти марки Brent может удержаться около $91 за баррель во вторник", - пишут эксперты инвестбанка в обзоре.

Цены на нефть немного понижаются днем во вторник.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК понизилась на 0,41%, до $89,72 за баррель. Фьючерсы на WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,52%, до $84,96 за баррель.

В понедельник Brent подешевела на 0,4%, WTI - на 0,3%.

Давление на котировки оказывают ожидания, что страны ОПЕК+ могут в довольно короткие сроки нарастить добычу на фоне роста цен на нефть.

Банк России во вторник, 16 апреля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 810 млрд рублей (при лимите 2 трлн 810 млрд рублей и спросе 3 трлн 163,5 млрд рублей) в среднем по ставке 15,88% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 9 апреля, банки разместили 2 трлн 570 млрд рублей (при лимите 2 трлн 570 млрд рублей и спросе 2 трлн 809,3 млрд рублей) в среднем по ставке 15,85% годовых.