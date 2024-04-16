"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "АЛРОСА" с целевой ценой 101 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова.

"Совет директоров "АЛРОСА" рекомендовал финальный дивиденд за 2-е полугодие 2023 года в размере 2,0 руб. на акцию (в дополнение к выплате за 1-е полугодие в размере 3,8 руб. на акцию) с доходностью 2,6% к текущим котировкам. Так как во 2-м полугодии Индия на 2 месяца приостановила импорт алмазов, свободный денежный поток компании ушел в отрицательную зону на фоне роста оборотного капитала, поэтому совокупный объем дивидендов за 2023 году был рассчитан исходя из 50% чистой прибыли по МСФО. В 2024 году мы ожидаем распродажу избыточных запасов, что окажет положительный эффект на оборотный капитал в размере 25-30 млрд руб.", - пишет эксперт.

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