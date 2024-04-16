"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Duke Energy с целью $104,8 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11%, стоп-приказ: $91,29, говорится в комментарии инвестиционной компании.

По мнению аналитиков, в ближайшие годы финансовые показатели Duke Energy, скорее всего, будут стабильно расти. Менеджмент ожидает, что EPS будет ежегодно расти в диапазоне 5-7% до 2028 года, а в 2024 году составит $5,85-6,10. Драйверами роста в среднесрочной перспективе станут индексация тарифов и дальнейшее увеличение числа потребителей в среднем на 1,5-2% ежегодно, отмечается в комментарии. В 2024 году, по оценкам менеджмента, сильнее всего спрос будет расти в сегменте бизнес-клиентов (Commercial & Industrial).

"С технической точки зрения акции формируют разворотные сигналы. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $91,29 риск на портфель составит 0,21%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,77", - указывают в "Финаме".

Duke Energy - американский вертикально интегрированный электроэнергетический холдинг. Компания обладает более чем 50 тыс. МВт электроэнергетических мощностей и обслуживает около 8,2 млн потребителей.

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