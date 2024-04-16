Инвестбанк "Синара" сохраняет положительную оценку акций НЛМК

Инвестиционный банк "Синара" по-прежнему положительно оценивает перспективы цены акций "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК), сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Смолина.

"Мы оцениваем результаты эмитента за 2023 год по МСФО как позитивные. Несмотря на то что показатель EBITDA оказался на 3% ниже прогнозов, чистая прибыль превысила ожидания на 14%. Среди благоприятных факторов выделяем хороший денежный поток, благодаря которому чистая денежная позиция на конец года составила 191 млрд руб. Это позволит "НЛМК" продолжить выплачивать большие дивиденды в 2024 году, - указывает эксперт. - За 2023 год компания рекомендовала выплатить дивиденды в размере 25,4 руб. на акцию. С учетом того что "Северсталь" уже 22 апреля планирует представить результаты по МСФО за 1К24 и рекомендовать дивиденды, мы не исключаем, что "НЛМК" последует примеру конкурента и также начнет выплаты на квартальной основе".

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