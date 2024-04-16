Бумаги Акрона неинтересны для покупок в текущий момент - ПСБ

Бумаги "Акрона" неинтересны для инвестиций в текущий момент, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"427 рублей на акцию рекомендовал выплатить совет директоров эмитента в качестве дивидендов за 2023 год, доходность - около 2,5% Последний день покупки акций с дивидендами - 16 мая, 19 мая - закрытие реестра. Общее собрание акционеров, на котором будет принято окончательное решение, назначено на 8 мая, - указывают эксперты в обзоре. - На дивиденды компания направила 54% чистой прибыли за 2023 год. Возврат к выплатам - положительный момент для компании, до этого дивиденды объявлялись лишь в феврале 2022 года, при этом они не были выплачены. В начале апреля "Акрон" опубликовал относительно сдержанные финансовые результаты на фоне падения цен на азотные удобрения и введения экспортных пошлин. В настоящий момент взгляд на компанию осторожный - сейчас не считаем бумаги "Акрона" интересными для инвестиций".

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