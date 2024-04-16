Рынок акций РФ утром просел во главе с "Русалом" и "Эн+ груп", вырос Polymetal вслед за золотом

Москва. 16 апреля. Рынок акций РФ утром во вторник скорректировался вниз в рамках выборочной фиксации прибыли игроками на фоне отката внешних фондовых площадок, фактором поддержки выступает высокая нефть (Brent торгуется в районе $90 за баррель) из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Лидерами снижения выступают акции "Русала" на опасениях падения производства компании из-за западных санкций, фаворитами стали бумаги Polymetal на фоне роста цен на золото.

К 11:00 мск индекс МосБиржи составил 3468,25 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1162,48 пункта (-0,4%); цены blue chips на МосБирже изменились в пределах 3,6%.

Доллар вырос до 93,99 рубля (+0,24 рубля).

Подешевели акции ОК "Русал" (-3,6%), "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (-3,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-0,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,4%), бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2%), акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%).

Санкции Великобритании и США могут поставить под угрозу 36% продаж "Русала", что может вынудить сократить производство до минимумов с 2008 года, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на близкий к компании источник. Эта доля соответствует объему продаж продукции "Русала" в Европу в 2022 году (36% от выручки), в прошлом году она сократилась до 28%.

По предварительной оценке самой компании, на которую ссылается Bloomberg, санкции могут затронуть как минимум 1,5 млн тонн годового объема продаж.

Подорожали акции Polymetal (+3,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,5%), "Сургутнефтегаза" (+1,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3%), бумаги "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон утром вторника можно назвать умеренно негативным: цены на нефть стабильны после отступления от локальных минимумов накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичные.

Ближайшие фьючерсы на Brent и WTI в начале недели отступили от района краткосрочных поддержек $88,9 и $84 за баррель соответственно, но пока остаются ниже достигнутых на прошлой неделе пиков с октября 2023 года ($92,14 и $87,6 за баррель), ожидая развития событий на Ближнем Востоке и, в частности, действий Израиля в отношении Ирана. Поддержку котировкам во вторник оказывают лучшие, нежели ожидалось, данные по экономике Китая за I квартал.

Рынок акций РФ во вторник может умеренно просесть из-за ухудшения настроений на зарубежных площадках. Однако компании сырьевого сектора выглядят стабильно - прежде всего производители нефти и драгоценных металлов, цены на которые стремятся к недавним локальным пикам. В Минфине рассматривают возможность отмены экспортной пошлины на золото. "Русал", по сообщениям СМИ, после введения новых американских санкций против российского алюминия, обратился к властям с запросом о поддержке, опасаясь негативного влияния ограничений на 36% от продаж, отметила Кожухова.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов, несмотря на запрет США и Великобритании экспорта российских металлов, российские инвесторы "не поддаются на провокации". Для нефти Brent актуальным является коридор $89-92 за баррель, движение котировок к верхней границе краткосрочного бокового канала должно поддержать интерес к акциям нефтяного сектора. Стоит обратить повышенное внимание на акции "Газпром нефти", которые сильно и несправедливо отстали от рынка и своих конкурентов. В любое время бумага может начать ликвидировать отставание, считает эксперт.

Однако техническая картина остается не очень хорошей. Индекс МосБиржи продолжает торговаться на верхней границе восходящего канала от декабря прошлого года. Аргументов для его пробития нет, и это будет сдерживать от активных покупок. В то же время, среднесрочный тренд по рынку акций остается уверенно восходящим, поэтому для открытия "шортов" сейчас очень плохое время, полагает Антонов.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи во вторник будет двигаться в диапазоне 3450-3485 пунктов. Лучше рынка могут быть акции золотодобытчиков, котировки цен на золото находятся вблизи отметки $2400 за унцию. Не исключен повышенный спрос на бумаги Сбербанка, которые готовятся подняться выше 308 рублей. В остальных акциях возможна небольшая коррекция, так как российский рынок растет без значимых откатов с 25 марта. В аутсайдерах могут оказаться бумаги "Русала", считает аналитик.

Акции "Норникеля" и "Русала" оказались под давлением продаж после новостей о том, что США и Великобритания запретили поставки цветных металлов российского происхождения на склады товарных бирж. "Русал" накануне сообщил, что запрет не приведет к снижению производства и качества продукции. Однако позже стало известно, что компания направила в Минпромторг предложения об экстренных мерах поддержки отрасли: она предлагает отменить экспортные пошлины и начать закупку цветных металлов в госрезерв, отметил Головинов.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", среднесрочный восходящий тренд в индексе МосБиржи пока сохраняется. Однако возле текущих отметок можно увидеть некоторую передышку, а ключевой бенчмарк может перейти в боковую формацию, поскольку на текущих уровнях активные инвесторы могут усилить фиксацию своих "длинных" позиций после недавнего хорошего ралли в некоторых бумагах. Тем не менее, высокие цены на нефть и приближение дивидендного сезона служат хорошей поддержкой российскому рынку, полагают эксперты.

В США накануне индексы акций снизились на 0,7-1,8% во главе с Nasdaq, инвесторы оценивали корпоративные новости и статданные.

Американские розничные продажи в марте выросли на 0,7% относительно предыдущего месяца, сообщило в понедельник министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,4%, по данным Bloomberg. Респонденты Trading Economics ожидали подъема на 0,3%. Согласно пересмотренным данным, в феврале розничные продажи увеличились на 0,9%, а не на 0,6%, как было объявлено ранее.

Индекс Empire State Manufacturing, рассчитываемый Федеральным резервным банком Нью-Йорка, вырос в апреле на 6,6 пункта, до минус 14,3 пункта. Опрошенные The Wall Street Journal эксперты в среднем ожидали повышения индикатора активности в промышленном секторе штата до минус 10 пунктов.

В Азии во вторник также наблюдалась негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 1,9%, австралийский ASX Australia - на 1,8%, южнокорейский Kospi - на 2,3%, китайский Shanghai Composite - на 1,7%, гонконгский Hang Seng потерял 2,1%), "минусуют" Европа (индексы CAC40, FTSE, DAX просели на 0,6-1,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются в пределах 0,1%).

Негативное влияние на настроения инвесторов оказывает усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке и ожидание ответных мер со стороны Израиля на действия Ирана, пишет Trading Economics.

Опубликованная во вторник в Китае статистика оказалась неоднозначной.

С одной стороны, рост ВВП в I квартале ускорился и превзошел прогнозы экспертов. Однако, с другой стороны, в марте темпы подъема промышленного производства и розничных продаж замедлились и оказались хуже ожиданий.

Экономика КНР в январе-марте увеличилась на 5,3% в годовом выражении после повышения на 5,2% в четвертом квартале прошлого года. Аналитики прогнозировали, что прирост не превысит 5%.

Промпроизводство в стране в марте увеличилось на 4,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, что стало минимальным повышением с сентября 2023 года. Розничные продажи выросли на 3,1%. Консенсус-прогноз предполагал подъем первого показателя на 5,4%, второго - на 4,5%.

На нефтяном рынке утром во вторник цены слабо растут после коррекции накануне.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:00 мск во вторник составила $90,16 за баррель (+0,1% и -0,4% накануне), майская цена WTI - $85,47 за баррель (+0,1% и -0,3% в понедельник).

Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке после атаки Ирана на Израиль с применением ракет и беспилотников, большинство из которых были перехвачены ПВО. Опасения трейдеров смягчил тот факт, что удар нанес лишь минимальный ущерб Израилю, пишет Barron''s. Это несколько ослабило опасения дальнейшего разрастания конфликта между двумя странами.

Однако министр обороны Израиля Йоав Галант заявил шефу Пентагона Ллойду Остину, что у страны нет выбора, кроме как ответить на атаку Ирана, сообщил портал Axios со ссылкой на источники. Начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви в понедельник также заявил, что Израиль "даст ответ".

Во "втором эшелоне" на МосБирже снизились акции "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (-2,6%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-2,6%), "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (-2,5%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-2,4%).

Выросли акции ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+10,5%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+5,2%), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (+4,7%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+4,5%), акции МКПАО "Лента" (MOEX: LNTA) (+3,4%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (+3,4%), бумаги ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+3,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 мск составил 17,02 млрд рублей (из них 1,16 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,07 млрд рублей на обыкновенные бумаги "Сургутнефтегаза" и 1 млрд рублей на акции "Русала").