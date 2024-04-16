.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций НЛМК
.
16 апреля 2024 года 11:47
"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций НЛМК
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку перспектив цены акций "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) на фоне опубликованных финансовых результатов эмитента за второй полугодие 2023 года, сообщается в материале аналитиков инвесткомпании. Бумага в текущий момент торгуется на уровне исторических значений по Р/Е (7,2х), указывают эксперты. "Полагаем, цифры отчетности ниже ожиданий в совокупности с ограниченным раскрытием будут способствовать умеренно негативным настроениям в акциях компании на фондовом рынке", - отмечают в "БКС МИ". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-НЛМК-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
16 апреля 2024 года 19:45
Рубль во вторник ускорил ослабление к основным валютам на фоне общемирового снижения интереса к риску
Москва. 16 апреля. Доллар США, евро и китайский юань заметно укрепились на Московской бирже по итогам торгов во вторник; доллар при этом обновил максимальные отметки с конца октября прошлого года. Рубль подешевел к бивалютной корзине на фоне общемирового снижения интереса к рисковым активам и негативной динамики цен на нефть. читать дальше
.16 апреля 2024 года 19:25
Рынок акций РФ просел к 3460п по индексу МосБиржи во главе с "Русалом", откат сдерживался ослаблением рубля
Москва. 16 апреля. Рынок акций РФ во вторник умеренно скорректировался вниз в рамках выборочной фиксации прибыли игроками на фоне отката внешних фондовых площадок и нестабильной нефти (Brent колебалась вокруг отметки $90 за баррель) в условиях геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи просел в район 3460 пунктов, причем откат сдерживался ослаблением рубля; лидерами снижения выступили акции "Русала" (-5,2%) и "Эн+ груп" (-4,2%) на опасениях падения производства компаний из-за западных санкций. читать дальше
.16 апреля 2024 года 19:23
Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на очередное снижение UST
Москва. 16 апреля. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на очередное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного сузились. читать дальше
.16 апреля 2024 года 19:12
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Лонг в акциях "МТС", открытую 26 февраля 2024 года, сообщается на портале БКС Экспресс. "Подтверждаем идею "Лонг "МТС" с общей целевой доходностью 20% до середины июня, - пишут аналитики. - С конца февраля уже заработано 11% - на 2% выше... читать дальше
.16 апреля 2024 года 18:33
Усиление падения рубля не оставляет возможности для смягчения денежно-кредитной политики Центробанка на опорном заседании в апреле, полагает начальника отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрия Кравченко. "Во вторник ослабление рубля продолжилось, - отмечает... читать дальше
.16 апреля 2024 года 18:01
Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "НЛМК" с целевой ценой 255 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика банка Алексея Головинова. "Совет директоров "НЛМК" рекомендовал дивиденд 25,43 руб. на акцию, общая сумма выплат 152 млрд руб. Компания не раскрыла в... читать дальше
.16 апреля 2024 года 17:41
"Мои Инвестиции" подтверждают позитивную оценку перспектив цены акций "РусАла", отмечается в комментарии аналитиков телеграм-канала Дмитрия Глушакова, Никанора Халина и Ивана Сальковского. "12 апреля США и Великобритания запретили импорт российского алюминия, меди и никеля, - напоминают аналитики.... читать дальше
.16 апреля 2024 года 17:06
Аналитики Альфа-банка нейтрально оценивают инвестиционную привлекательность крупнейших российских производителей стали, говорится в комментарии банка. Эксперты Борис Красноженов, Джон Волш и Денис Дорофеев отмечают в секторе черной металлургии рост цен на железную руду, обусловленный оптимистичной... читать дальше
.16 апреля 2024 года 16:40
Возможен рост цены золота до $2700 за тройскую унцию к концу текущего года, полагает аналитик инвесткомпании "Финам" Николай Дудченко. "Движение цены на золото в конце I - начале II кв. 2024 года оказалось сильнейшим за продолжительное время, - напоминает эксперт. - В марте цена на золото на... читать дальше
.16 апреля 2024 года 16:15
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для расписок X5 Retail с целевой ценой 3030 руб. за бумагу на фоне сильных операционных результатов компании за 1К24, сообщается в комментарии аналитика Артема Михайлина. "Группа X5 во вторник представила свои операционные результаты за 1К24,... читать дальше
.16 апреля 2024 года 15:44
Потенциал снижения S&P 500 еще не исчерпан, полагает аналитик Freedom Finance Global Александра Шмидт. "Полагаем, что предстоящие торги будут характеризоваться средней внутридневной волатильностью, а баланс рисков останется негативным, - прогнозирует эксперт. - Ориентируемся на движение индекса... читать дальше
.16 апреля 2024 года 15:39
Москва. 16 апреля. Доллар США, евро и китайский юань растут на Московской бирже днем во вторник; доллар при этом обновил максимальные отметки с конца октября прошлого года. Рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне общемирового снижения интереса к рисковым активам и негативной динамики цен на нефть. читать дальше
.16 апреля 2024 года 15:03
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "АЛРОСА" с целевой ценой 101 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова. "Совет директоров "АЛРОСА" рекомендовал финальный дивиденд за 2-е полугодие 2023 года в размере 2,0 руб. на акцию (в... читать дальше
.16 апреля 2024 года 14:34
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Duke Energy с целью $104,8 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11%, стоп-приказ: $91,29, говорится в комментарии инвестиционной компании. По мнению аналитиков, в ближайшие годы... читать дальше
.16 апреля 2024 года 14:05
"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги (ADS) Ozon с целью 4300 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,34%, стоп-приказ: 3661 рубль, говорится в комментарии инвестиционной компании. "К фундаментальным факторам роста... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.