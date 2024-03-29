Увеличение объемов производства золота обусловит рост акций золотодобывающих компаний - Freedom Finance Global

Увеличение объемов производства золота в России подтолкнет к росту акции золотодобывающих компаний, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Согласно отчету Росстата, производство золота в России в январе-феврале 2024 года увеличилось на 16,3% г/г. При этом в феврале оно резко выросло на 23,4% г/г и на 51,2% относительно января текущего года, - указывает эксперт. - Увеличение объемов добычи драгоценного металла сразу на 16,3% г/г позволит компаниям значительно повысить объемы продаж и, как следствие, своей выручки. Проблем с реализацией продукции у них быть не должно, так как практически вся она направляется на внутренний рынок, ее скупают коммерческие банки и ЦБ РФ".

Аналитик отмечает, что с начала 2024 года мировые цены на золото прибавили 7,87% в долларовом эквиваленте, а его курс относительно российской национальной валюты поднялся на 2,42%. Таким образом, в первом квартале выручка российских золотодобывающих компаний, по оценке Чернова, может увеличиться примерно на 7-15% г/г, в зависимости от того, кто из них и насколько нарастил объемы добычи и продаж драгоценного металла. Котировки ценных бумаг этих компаний будут подниматься на ожидании публикации операционных и финансовых результатов за первый квартал, а также вслед за мировыми ценами на золото, которые сегодня обновили очередной исторический рекорд.

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