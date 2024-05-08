Объем кредитов россиян превысил 36 трлн руб.

8 мая. FINMARKET.RU - Россияне набрали кредитов на 36,6 трлн рублей. Совокупный портфель ссуд населения достиг этого уровня по итогам марта 2024-го, следует из статистики Центробанка.

После активного роста во втором полугодии 2023-го динамика кредитного портфеля замедлилась в декабре. Тогда ЦБ в последний раз повысил ключевую ставку до 16%. Три месяца подряд совокупный объем ссуд населения увеличивался на 100-300 млрд рублей, пишут "Известия"

Однако в марте спрос на займы снова подскочил. Кредитный портфель россиян увеличился сразу на 634 млрд, следует из статистики Банка России. Причем основной рост пришелся на необеспеченные ссуды.

Спрос населения на займы действительно снизился в зимние месяцы на фоне роста ставок и ужесточения выдачи необеспеченных ссуд, подтвердил директор Национального бюро кредитных историй (НБКИ) по маркетингу Алексей Волков. В 1-м квартале 2024 года ЦБ еще сильнее ограничил возможность предоставлять займы наличными клиентам с высокой долговой нагрузкой.

В то же время поддержку кредитованию в начале этого года оказали высокий потребительский спрос, а также рост доходов граждан (люди больше зарабатывают, а значит, могут позволить себе ссуду на крупные покупки). Кроме того, выросли инфляционные ожидания, пояснил Алексей Волков. При этом к марту стало очевидно, что ЦБ завершил цикл поднятия ключевой, но еще не готов ее снижать. Ситуация стабилизировалась, и россияне еще повысили активность, заключил эксперт.