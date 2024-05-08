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08 мая 2024 года 09:47
Упрощенный переезд в "русские офшоры" могут продлить до 2026 года
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Виталий Невар/ТАСС
8 мая. FINMARKET.RU - Минэкономразвития подготовило законопроект, продлевающий истекающий 1 июля 2024 года срок упрощенной регистрации иностранных компаний в составе российских групп в САР на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининградской области. Новый срок - до конца 2025 года, пишет "Коммерсант". Речь идет о "переезде" на острова на основании лишь копии решения совета директоров о смене компанией личного закона - при обоснованной невозможности получения за рубежом необходимых документов. Изначально этот порядок был рассчитан на 2022 год и продлевался сначала на 2023 год, а затем и до середины 2024 г. Новую пролонгацию упрощенной регистрации министерство объясняет востребованностью процедуры, а также тем, что ее прекращение "чревато возникновением сложностей при регистрации в САР". Как сообщили "Ъ" в Минэкономразвития, спрос на переезд компаний в РФ сохраняется. По данным министерства, на конец 1-го квартала в САР зарегистрировано 390 резидентов (298 - на острове Октябрьский и 92 - на острове Русский).
Опубликовано Финмаркет
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