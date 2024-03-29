Дивдоходность акций Магнита за 2023г может составить 12,3% - Альфа-банк

Дивидендная доходность акций ПАО "Магнит" за 2023 год может составить 12,3% годовых, отмечается в комментарии аналитиков Альфа-банка Евгения Кипниса и Олеси Воробьевой.

"Магнит" опубликовал неконсолидированную отчетность по РСБУ за 2023 год. Данное раскрытие является важным для инвесторов, поскольку отражает фактическое движение денежных средств между операционными структурами и головной компанией, позволяет получить представление о параметрах возможных дивидендных выплат, - пишут эксперты. - Так, чистая прибыль ПАО "Магнит" по итогам 2023 года составила 98,3 млрд руб. Это позволяет предположить, что по итогам года могут быть выплачены дивиденды в размере около 964,9 руб. на акцию (с доходностью 12,3% на текущих уровнях). С учетом выплаченных в январе 2024 года дивидендов в размере 412,13 руб. на акцию, суммарные дивиденды могут составить около 1 377 руб. на акцию (с доходностью 17,6% на текущих уровнях)".

Стратеги банка расценивают эту публикацию как позитивный фактор для акций компании. Следующим важным катализатором для котировок "Магнита", по их мнению, должна стать рекомендация совета директоров по дивидендам за 2023 год (предположительно, в апреле-мае 2024 года).

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