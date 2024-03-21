"Тинькофф Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций "ВК" на фоне опубликованной эмитентом отчетности за прошлый год, сообщается в комментарии аналитика Ляйсян Хусяиновой.

"Представитель российского IT опубликовал отчет за 2023 год по МСФО. Рост выручки от онлайн-рекламы в четвертом квартале замедлился до 26%. Рекламные доходы, скорее всего, продолжат расти двузначными темпами на фоне активных вложений "ВК" в развитие контента. Положительный эффект от консолидации "Дзена" (эмитент купил его в сентябре 2022 года) уже отыграл себя в третьем квартале, - отмечает эксперт. - EBITDA во втором полугодии ушла в минус на фоне роста расходов на маркетинг и персонал. Увеличения расходов требовало развитие сегмента соцсетей и медиаконтента (маржа по EBITDA во втором полугодии 2023 года упала до 0,6%, тогда как годом ранее она была около 35%), а также сегмента экосистемных сервисов и прочих направлений. Бизнес остается убыточным".

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