Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

19 сентября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 22.09 по 28.09 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Во вторник, 23 сентября, в Японии праздник - День осеннего равноденствия. . . Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

9 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 19 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1045 на 10 млрд 533,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

Американские фондовые индексы в основном растут в начале торгов в пятницу. По итогам регулярной сессии в четверг все три основных индекса США закрылись на исторических максимумах благодаря принятому днем ранее решению Федеральной резервной системы (ФРС) о снижении... По итогам регулярной сессии в четверг все три основных индекса США закрылись на исторических максимумах благодаря принятому днем ранее решению Федеральной резервной системы (ФРС) о снижении... читать дальше

Новый пакет санкций ЕС в отношении РФ будет включать ограничения в сфере криптовалют, заявила в пятницу председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. "Впервые наши ограничительные меры коснутся криптовалютных бирж и запретят ряд транзакций с криптовалютами", - заявила она. Кроме того,... читать дальше

В течение ближайшей недели с 20 по 26 сентября ожидаются выплаты купонных доходов по 9 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

В течение ближайшей недели с 20 по 26 сентября ожидаются погашения по 2 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

В течение ближайшей недели с 20 по 26 сентября ожидаются выплаты купонных доходов по 391 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

В течение ближайшей недели с 20 по 26 сентября ожидаются погашения по 83 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 17,84 пункта (0,639%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2775,74 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2794,14 (+0,02%) пункта,... читать дальше

Минпромторг РФ считает перспективным выход на рынок Филиппин российской грузовой техники с возможностью дальнейшей локализации производства, заявил журналистам замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев, сопредседатель совместной российско-филиппинской комиссии по торговому и... читать дальше

По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,28/86,59 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 10 коп., Cредний курс продажи...

Федеральной резервной системе (ФРС) целесообразно снизить процентную ставку по федеральным кредитным средствам еще на 50 базисных пунктов до конца текущего года, чтобы поддержать рынок труда, считает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил... читать дальше

Доля водителей возрастом более 35 лет со стажем вождения более 10 лет составляет 59% в общем объеме договоров ОСАГО, такие характеристики типичного водителя приводятся Банком России в числе ключевых статистических фактов по сегменту ОСАГО. Данные представлены по договорам... читать дальше

Американские сенаторы намерены позже в пятницу представить законопроект об усилении санкций против судов, связанных с перевозкой российской нефти, сообщает издание The Financial Times. "Новый законопроект, который, как планируется, будет представлен в пятницу, в случае... читать дальше

Американская Nvidia Corp. инвестирует 2 млрд фунтов стерлингов ($2,71 млрд) в развитие британских ИИ-стартапов, говорится в сообщении компании. Усилия Nvidia поддержат венчурные фонды Accel, Air Street Capital, Balderton, Hoxton Ventures и Phoenix Court. Инвестиции... Инвестиции... читать дальше

