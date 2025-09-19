19 сентября 2025 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
19 сентября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 22.09 по 28.09 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|22.09.2025
|18:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|март 2025
|23.09.2025
|15:30
|Баланс счета текущих операций США
|IV квартал 2024
|23.09.2025
|17:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|февраль 2025
|24.09.2025
|11:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|март 2025
|24.09.2025
|15:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|февраль 2025
|24.09.2025
|17:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|февраль 2025
|24.09.2025
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 01 по 07 марта
|25.09.2025
|09:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|март 2025
|25.09.2025
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 02 по 08 марта
|25.09.2025
|15:30
|Изменение ВВП США
|IV квартал 2024
|25.09.2025
|15:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|февраль 2025
|25.09.2025
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 23 февраля по 01 марта
|26.09.2025
|09:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|январь 2025
|26.09.2025
|09:45
|Цены производителей во Франции
|февраль 2025
|26.09.2025
|10:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|январь 2025
|26.09.2025
|15:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|январь 2025
|26.09.2025
|15:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|декабрь 2024
|26.09.2025
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|март 2025
19 сентября 2025 года 17:00
Во вторник, 23 сентября, в Японии праздник - День осеннего равноденствия.
19 сентября 2025 года 16:59
9 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 19 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1045 на 10 млрд 533,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
19 сентября 2025 года 16:57
Американские фондовые индексы в основном растут в начале торгов в пятницу.
19 сентября 2025 года 16:43
19 сентября 2025 года 16:30
В течение ближайшей недели с 20 по 26 сентября ожидаются выплаты купонных доходов по 9 выпускам еврооблигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
19 сентября 2025 года 16:30
В течение ближайшей недели с 20 по 26 сентября ожидаются погашения по 2 выпускам еврооблигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
19 сентября 2025 года 16:30
В течение ближайшей недели с 20 по 26 сентября ожидаются выплаты купонных доходов по 391 выпускам облигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
19 сентября 2025 года 16:30
В течение ближайшей недели с 20 по 26 сентября ожидаются погашения по 83 выпускам облигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
19 сентября 2025 года 16:15
19 сентября 2025 года 16:07
19 сентября 2025 года 16:03
19 сентября 2025 года 15:57
19 сентября 2025 года 15:49
19 сентября 2025 года 15:41
19 сентября 2025 года 15:33
Американская Nvidia Corp. инвестирует 2 млрд фунтов стерлингов ($2,71 млрд) в развитие британских ИИ-стартапов, говорится в сообщении компании. Усилия Nvidia поддержат венчурные фонды Accel, Air Street Capital, Balderton, Hoxton Ventures и Phoenix Court.
