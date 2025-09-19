.
19 сентября 2025 года 17:15

Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

 0
19 сентября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 22.09 по 28.09 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата Время Публикация Период
22.09.2025 18:00 Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне март 2025
23.09.2025 15:30 Баланс счета текущих операций США IV квартал 2024
23.09.2025 17:00 Продажи домов на вторичном рынке жилья США февраль 2025
24.09.2025 11:00 Индекс доверия к экономике Германии института Ifo март 2025
24.09.2025 15:30 Предварительные данные по запасам на оптовых складах США февраль 2025
24.09.2025 17:00 Продажи домов на первичном рынке жилья США февраль 2025
24.09.2025 17:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 01 по 07 марта
25.09.2025 09:45 Индекс доверия потребителей к экономике Франции март 2025
25.09.2025 15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 02 по 08 марта
25.09.2025 15:30 Изменение ВВП США IV квартал 2024
25.09.2025 15:30 Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США февраль 2025
25.09.2025 15:30 Число получающих пособие по безработице в США С 23 февраля по 01 марта
26.09.2025 09:45 Данные о потребительских расходах во Франции январь 2025
26.09.2025 09:45 Цены производителей во Франции февраль 2025
26.09.2025 10:45 Данные о потребительских расходах во Франции январь 2025
26.09.2025 15:30 Изменение расходов и доходов населения США январь 2025
26.09.2025 15:30 Месячное изменение ВВП Канады декабрь 2024
26.09.2025 18:00 Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана) март 2025

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
.