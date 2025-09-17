.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
Главная / Главное / Банкиры предлагают ограничивать количество карт у гражданина десятью только в одном банке
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Финансовый комитет Госдумы предложил отклонить законопроект о введении института доверенных лиц при онлайн-операциях в банках
17 сентября 2025 года 09:32
Банкиры предлагают ограничивать количество карт у гражданина десятью только в одном банке
|4
Сергей Коньков/ТАСС
17 сентября. FINMARKET.RU - Банкиры предлагают в рамках борьбы с мошенничеством ограничивать количество карт у гражданина десятью только в одном банке, а не во всех, пишет "Коммерсант". Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Минцифры отзыв на проект закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ (в части противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий)". Он направлен на определение порядка взаимодействия между операторами связи и банками с использованием ГИС "Антифрод" при пресечении телефонного мошенничества. Как пояснил глава НСФР Андрей Емелин, "ряд положений законопроекта вступают в противоречие с конституционно-правовыми нормами, в связи с чем нуждаются в корректировке". Согласно подготовленному проекту, предполагается, что гражданин не сможет иметь больше пяти карт в одном банке и более десяти карт всего. Исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова считает, что лимитирование числа карт в предлагаемом законопроекте больше ограничивает конкуренцию на карточном рынке, чем создает значимые препятствия для мошенников. Кроме того, ограничения у физлиц числа карт во всех банках потребует создания дорогостоящей системы мониторинга. Также НСФР предлагает дать клиенту возможность требовать возврата похищенных средств с оператора связи, если тот не уведомил о подозрительном звонке. Операторы связи в свою очередь уверены, что не должны возмещать похищенные средства со счетов банка, поскольку не имеют к ним доступа.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: Россия, банки, мошенничество, борьба
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
Istina 17.09.2025
Перед физическим лицом, клиентом, потребителем услуг, плательщиком услуг, за служебные действия при исполнении функций, отвечают все Операторы - Операторы движения денежных средсв граждан, Операторы персональных данных граждан, Продавцы услуг на всех рынках Российской Федерации.
Istina 17.09.2025
Граждане, чьи права ограничили, не могут ограничить права известного курга интересантов ограничений граждан -отсутствие процедур, механизмов принятия решений.
Istina 17.09.2025
ГК РФ утверждает, что стороны гражданских отношений имеют равные права. Если сторона, ограничивает право другой стороны в гражданских отношениях, то та, сторона, чьи права ограничили должна иметь обратную реакцию - обратное действие, если у сторон, как утверждает ГК РФ равные права. Этого не происходит.
Istina 17.09.2025
Если органы, в компетенциях которых борьба с мошенничеством, не работали в прошлый период, что позволило развиться целой индустрии схем мошеннических действий по отношению к гражданам. Если органы, в компетенциях которых обеспечение безопасности граждан и усиленная защиты их интерсов, борьбу с мошенничесвом, через процедуры последних законов и законопроектов, перенесли на граждан, им запреты, им лимиты, им блокировки, то имеет смысл найти источники бездеятельности многих лет, выгодоприобретателей этого рынка.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.