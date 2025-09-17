Банкиры предлагают ограничивать количество карт у гражданина десятью только в одном банке

17 сентября. FINMARKET.RU - Банкиры предлагают в рамках борьбы с мошенничеством ограничивать количество карт у гражданина десятью только в одном банке, а не во всех, пишет "Коммерсант"

Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Минцифры отзыв на проект закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ (в части противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий)". Он направлен на определение порядка взаимодействия между операторами связи и банками с использованием ГИС "Антифрод" при пресечении телефонного мошенничества.

Как пояснил глава НСФР Андрей Емелин, "ряд положений законопроекта вступают в противоречие с конституционно-правовыми нормами, в связи с чем нуждаются в корректировке". Согласно подготовленному проекту, предполагается, что гражданин не сможет иметь больше пяти карт в одном банке и более десяти карт всего.

Исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова считает, что лимитирование числа карт в предлагаемом законопроекте больше ограничивает конкуренцию на карточном рынке, чем создает значимые препятствия для мошенников.

Кроме того, ограничения у физлиц числа карт во всех банках потребует создания дорогостоящей системы мониторинга. Также НСФР предлагает дать клиенту возможность требовать возврата похищенных средств с оператора связи, если тот не уведомил о подозрительном звонке. Операторы связи в свою очередь уверены, что не должны возмещать похищенные средства со счетов банка, поскольку не имеют к ним доступа.