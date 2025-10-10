Инфляция в России в сентябре составила 0,34%

Рост потребительских цен в сентябре составил 0,34% после снижения на 0,4% в августе, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 7,98% с 8,14% месяцем ранее. Рост цен в сентябре оказался чуть ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,39%

10 октября. FINMARKET.RU - Рост цен в РФ в сентябре 2025 года составил 0,34% после снижения на 0,40% в августе, роста на 0,57% в июле (на фоне индексации стоимости услуг ЖКХ), 0,20% в июне, 0,43% в мае, 0,40% в апреле, 0,65% в марте, 0,81% в феврале и 1,23% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За январь-сентябрь 2025 года потребительские цены в РФ повысились на 4,29%.

Рост цен в сентябре оказался несколько ниже ожиданий рынка и недельной динамики: консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов предполагал инфляцию в сентябре на уровне 0,39%.

Годовая, по данным Росстата, в сентябре 2025 года замедлилась до 7,98% (аналитики ожидали 8,04%) с 8,14% на конец августа, 8,79% на конец июля, 9,40% на конец июня, 9,88% на конец мая, 10,23% на конец апреля, 10,34% на конец марта после 10,06% на конец февраля, 9,92% на конец января и 9,52% на конец декабря 2024-го.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в сентябре 2025 года составил 100,39% (в августе этого года - 100,14%), в годовом выражении - 107,65% (после 108,04% в августе).

Продовольственные товары в сентябре выросли в цене на 0,03% (в годовом сравнении - подорожали на 9,46%). При этом плодоовощная продукция подешевела в сентябре на 3,49% (в годовом выражении - выросла в цене на 1,22%).

Непродовольственные товары в прошлом месяце стали дороже на 0,59% (в годовом сопоставлении цены оказались выше на 3,85%).

Услуги в сентябре подорожали в среднем на 0,47% (в годовом выражении выросли в цене на 11,09%).

В сентябре заметно снизились цены на отдельные виды плодоовощной продукции: на морковь - на 16,6%, картофель - на 15,2%, лук - на 14,8%, капусту - на 12,8%, яблоки - на 12,0%, виноград - на 9,9%. Одновременно выросли цены на помидоры - на 22,7%, апельсины - на 4,9%, бананы - на 3,5%.

Значительно дороже в сентябре стали куриные яйца - на 4,4% (но с начала года они подешевели на 26,3%). Мясо и птица в сентябре подорожали на 0,98%, в том числе курица - на 1,6%. Хлеб и хлебобулочные изделия в прошлом месяце выросли в цене на 0,71%.

Снизились в сентябре цены на оливковое масло - на 2,8%, на сливочное масло - на 0,3%, на подсолнечное масло - на 0,3%

Цены на бензин в первый месяц осени подскочили на 2,6%, с начала года - на 9,3%.

Среди услуг в сентябре значительный рост был отмечен на услуги образования - на 8,6%, зарубежный туризм подорожал на 5,5%.

Среди услуг образования выросли цены: на обучение в организациях среднего профессионального образования - на 14,2%, государственных и муниципальных - на 12,6% и негосударственных - на 10,5% организациях высшего профессионального образования, негосударственных общеобразовательных организациях - на 10,1%.

Среди услуг зарубежного туризма в сентябре дороже стали обходиться поездки на отдых в ОАЭ - на 22,4%, отдельные страны Юго-Восточной Азии - на 16,7%, Египет - на 14,0%.

Прогноз по инфляции на текущий год ЦБ оставил прежним - 6-7%.

Минэкономразвития в сентябре понизило свой прогноз по инфляции в РФ в 2025 году до 6,8% с апрельских 7,6%, на 2026 год оставило прежним - 4,0%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале октября, по инфляции в 2025 году составляет 6,7% (вырос с 6,4% по опросу месяц назад на фоне решения правительства повысить НДС с 2026 года с 20% до 22%), по инфляции в 2026 году - 5,0% (4,7%).