Модернизации самозанятости не будет

10 октября. FINMARKET.RU - Дискуссия о возможном завершении эксперимента для самозанятых до истечения 10-летнего срока, которая возникла после рекомендации Совета Федерации, закончилась, едва начавшись, пишут "Ведомости". СФ предложил досрочно отменить льготный режим, кабмин выступает за сохранение условий.

Правительство не планирует изменений этого института до 2028 года, говорится в комментарии представителя кабмина.

Власти высказываются о злоупотреблениях режимом со стороны компаний, которые подменяют трудовые отношения проектной занятостью. О мимикрии трудовых отношений говорил и глава Минэкономразвития, и министр труда Антон Котяков.

Котяков на Всероссийской неделе охраны труда отмечал, что Минтруд и ФНС провели анализ на 170 предприятиях на предмет подмены трудовых отношений самозанятостью и в 84% случаев нашли нарушения. Так компании незаконно минимизируют налоговые отчисления.

Эксперимент проводится с 2019 года и в течение 10 лет условия налогообложения остаются прежними. Хотя сенаторы готовы внести соответствующий проект закона в осеннюю сессию, если Белый дом примет решение изменить условия, сообщил газете председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Отмена режима самозанятых может стать ударом для людей, которые нашли в нем легальную форму работы без избыточной административной нагрузки, считает глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов Евгения Мемрук.