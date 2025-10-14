.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   Институт товариществ перестроят в инструмент для инвестирования
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

14 октября 2025 года 09:33

Институт товариществ перестроят в инструмент для инвестирования

 0  
Сергей Коньков/ТАСС
Сергей Коньков/ТАСС
14 октября. FINMARKET.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании 13 октября одобрила одобрила подготовленные Минэкономики поправки к закону "Об инвестиционном товариществе" (ИТ) и "Основам законодательства РФ о нотариате", сообщили "Коммерсанту" в секретариате вице-премьера и главы аппарата Белого дома Дмитрия Григоренко.

Изменения призваны перестроить пока не активно применяемый институт товариществ в инструмент для инвестирования, прежде всего в технологичные секторы российской экономики. Среди положений законопроекта - возможность привлечения капитала негосударственных пенсионных фондов, расширение списка участников товариществ (в том числе физлиц), а также создание отдельного вида ИТ для инвестирования в финансовые инструменты.

Сейчас, как отмечается в пояснительной записке к проекту, механизм инвесттовариществ "используются не активно".

Для привлечения средств институциональных инвесторов в прямые и венчурные проекты предусмотрено создание отдельного типа ИТ - инвестиционного финансового товарищества. Кроме того, предлагается убрать ограничение максимального срока действия договора об инвесттовариществе (не более 15 лет), что позволит применять этот инструмент в проектах с длительным инвестпериодом. Также предусмотрена отмена так называемого нотариального рабства - обязательного нотариального удостоверения договоров ИТ у одного нотариуса.


Опубликовано Финмаркет
 
.

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.
.