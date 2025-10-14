Институт товариществ перестроят в инструмент для инвестирования

14 октября. FINMARKET.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании 13 октября одобрила одобрила подготовленные Минэкономики поправки к закону "Об инвестиционном товариществе" (ИТ) и "Основам законодательствао нотариате", сообщили "Коммерсанту" в секретариате вице-премьера и главы аппарата Белого дома Дмитрия Григоренко.

Изменения призваны перестроить пока не активно применяемый институт товариществ в инструмент для инвестирования, прежде всего в технологичные секторы российской экономики. Среди положений законопроекта - возможность привлечения капитала негосударственных пенсионных фондов, расширение списка участников товариществ (в том числе физлиц), а также создание отдельного вида ИТ для инвестирования в финансовые инструменты.

Сейчас, как отмечается в пояснительной записке к проекту, механизм инвесттовариществ "используются не активно".

Для привлечения средств институциональных инвесторов в прямые и венчурные проекты предусмотрено создание отдельного типа ИТ - инвестиционного финансового товарищества. Кроме того, предлагается убрать ограничение максимального срока действия договора об инвесттовариществе (не более 15 лет), что позволит применять этот инструмент в проектах с длительным инвестпериодом. Также предусмотрена отмена так называемого нотариального рабства - обязательного нотариального удостоверения договоров ИТ у одного нотариуса.