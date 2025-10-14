.
14 октября 2025 года 09:33
Институт товариществ перестроят в инструмент для инвестирования
Сергей Коньков/ТАСС
14 октября. FINMARKET.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании 13 октября одобрила одобрила подготовленные Минэкономики поправки к закону "Об инвестиционном товариществе" (ИТ) и "Основам законодательства РФ о нотариате", сообщили "Коммерсанту" в секретариате вице-премьера и главы аппарата Белого дома Дмитрия Григоренко. Изменения призваны перестроить пока не активно применяемый институт товариществ в инструмент для инвестирования, прежде всего в технологичные секторы российской экономики. Среди положений законопроекта - возможность привлечения капитала негосударственных пенсионных фондов, расширение списка участников товариществ (в том числе физлиц), а также создание отдельного вида ИТ для инвестирования в финансовые инструменты. Сейчас, как отмечается в пояснительной записке к проекту, механизм инвесттовариществ "используются не активно". Для привлечения средств институциональных инвесторов в прямые и венчурные проекты предусмотрено создание отдельного типа ИТ - инвестиционного финансового товарищества. Кроме того, предлагается убрать ограничение максимального срока действия договора об инвесттовариществе (не более 15 лет), что позволит применять этот инструмент в проектах с длительным инвестпериодом. Также предусмотрена отмена так называемого нотариального рабства - обязательного нотариального удостоверения договоров ИТ у одного нотариуса.
Опубликовано Финмаркет
Ключевые слова: РФ, инвесттоварищества, законопроект
