Сервис для страховщиков по борьбе с мошенниками появится в первой половине 2026 г.

14 октября. FINMARKET.RU - Национальная страховая информационная система (НСИС) планирует запуститьдля страховщиков по борьбе с мошенничеством в первой половине 2026 г., рассказал "Ведомостям" ее гендиректор Николай Галушин. Система, в частности, должна будет выявлять отклонение от стандартного поведения участников дорожного движения, объяснил он. Сейчас НСИС согласовывает ее будущую архитектуру с Российским союзом автостраховщиков (РСА) и компаниями, добавил Галушин.

По словам Галушина, новый сервис будет анализировать портфель и обнаруживать договоры или убытки, которые по своему характеру и особенностям отличаются от "нормы" на рынке по таким факторам, как частотность ДТП, повторяемость событий, роли при аварии (пострадавший/виновный) и проч. Для этого будут применяться модели, основанные на машинном обучении, объяснил топ-менеджер. При выявлении отклонений будет проводиться уже более детальный анализ таких ситуаций во взаимодействии со страховой компанией, добавил он.

Уже сейчас страховщики могут запросить отдельные показатели, например информацию о двойном страховании или тотальных страховых случаях, указал Галушин.

Задача сервиса - анализировать, какие еще страховые случаи были у того или иного человека или группы людей, и выявлять между ними связь, объяснил вице-президент Всероссийского союза страховщиков, директор по защите активов РСА Сергей Ефремов. Важно, чтобы данные анализировались по всей базе, а не по одному виду страхования или по одной компании, указал он. Один из примеров - группа людей оформляет каско в разных страховых компаниях и ее члены начинают по очереди участвовать в подставных ДТП, говорит Галушин.

Для одного страховщика это один аварийный водитель, но сервис, проанализировав данные, покажет, что аварии происходят с одними и теми же людьми, объясняет он.

Страховщики положительно оценивают новый сервис и ждут его запуска. Реализация инициативы окажет благоприятное влияние на развитие страхового рынка, считает управляющий директор по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгений Шарапов.