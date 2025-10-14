В России предлагают установить потолок цен на АЗС

14 октября. FINMARKET.RU - В России предложили установить максимально допустимыена автозаправочных станциях (АЗС). С такой инициативой в ФАС обратился Национальный автомобильный союз (НАС). Соответствующее письмо президент союза Антон Шапарин направил главе ФАС Максиму Шаскольскому, пишут "Известия" . ознакомились "Известия".

"В условиях, когда правительство взяло на особый контроль ситуацию со снабжением топливом и его стоимостью на российских заправках, считаем целесообразным ввести некий потолок цен на- специальный механизм контроля. Он должен рассчитываться с помощью ценового индекса: стоимость топлива не должна превышать среднюю по региону в соответствующий день 2024 года плюс уровень накопленной инфляции", - пояснил "Известиям" Шапарин.

Власти стараются не допускать подорожания бензина в рознице выше темпов инфляции в годовом выражении либо сохранять эти показатели близкими. Такая политика реализуется посредством давления регуляторов, в первую очередь ФАС, на нефтяные компании.

Для усиления контроля за ситуацией Минэнерго и региональные управления ФАС начали направлять владельцам заправочных сетей запросы с требованием обосновать рост цен на

"Некоторые АЗС повышают стоимость выше инфляции с расчетом, что проверки их не коснутся или удастся дать убедительное обоснование регуляторам и избежать предостережений и штрафов. Именно поэтому есть смысл в разработке единой, прозрачной и понятной для всех участников рынка нормативной базы по регулированию цен на АЗС", - отметил Шапарин.

Независимый топливный союз выступает против введения потолка цен, заявил "Известиям" президент НТС Павел Баженов. При этом в НТС отметили, что проблемы в работе независимых АЗС из-за чрезмерного регулирования могли бы стать очень чувствительными для рынка. Рациональной альтернативой предлагаемой НАС меры могли бы стать не потолки цен, а прозрачная мониторинговая система, которая бы синхронно отслеживала розничные и оптовые индикаторы и содержала вшитую модель издержек и необходимой маржи для нормальной работы и развития АЗС, считают в НТС.

У автогрузоперевозчиков же иное мнение: предложенная НАС мера давно назревшая и необходимая, сказал "Известиям" президент ассоциации "Грузавтотранс" Владимир Матягин. По его словам, инициатива НАС с потолком - хороший первый шаг в этом направлении, и регулирование цен - это не прихоть, а вынужденная мера для стабилизации экономики и сдерживания инфляции.

Как отметил Матягин, подорожание топлива - это удар по экономике. Более 80% грузов в России перевозятся автомобильным транспортом, каждая копейка к цене солярки может закладываться в стоимость всех товаров на полках, добавил он.