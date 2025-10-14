.
14 октября 2025 года 08:55
В России предлагают установить потолок цен на АЗС
|0
Кирилл Кухмарь/ТАСС
14 октября. FINMARKET.RU - В России предложили установить максимально допустимые цены на автозаправочных станциях (АЗС). С такой инициативой в ФАС обратился Национальный автомобильный союз (НАС). Соответствующее письмо президент союза Антон Шапарин направил главе ФАС Максиму Шаскольскому, пишут "Известия". ознакомились "Известия". "В условиях, когда правительство взяло на особый контроль ситуацию со снабжением топливом и его стоимостью на российских заправках, считаем целесообразным ввести некий потолок цен на АЗС - специальный механизм контроля. Он должен рассчитываться с помощью ценового индекса: стоимость топлива не должна превышать среднюю по региону в соответствующий день 2024 года плюс уровень накопленной инфляции", - пояснил "Известиям" Шапарин. Власти стараются не допускать подорожания бензина в рознице выше темпов инфляции в годовом выражении либо сохранять эти показатели близкими. Такая политика реализуется посредством давления регуляторов, в первую очередь ФАС, на нефтяные компании. Для усиления контроля за ситуацией Минэнерго и региональные управления ФАС начали направлять владельцам заправочных сетей запросы с требованием обосновать рост цен на топливо. "Некоторые АЗС повышают стоимость выше инфляции с расчетом, что проверки их не коснутся или удастся дать убедительное обоснование регуляторам и избежать предостережений и штрафов. Именно поэтому есть смысл в разработке единой, прозрачной и понятной для всех участников рынка нормативной базы по регулированию цен на АЗС", - отметил Шапарин. Независимый топливный союз выступает против введения потолка цен, заявил "Известиям" президент НТС Павел Баженов. При этом в НТС отметили, что проблемы в работе независимых АЗС из-за чрезмерного регулирования могли бы стать очень чувствительными для рынка. Рациональной альтернативой предлагаемой НАС меры могли бы стать не потолки цен, а прозрачная мониторинговая система, которая бы синхронно отслеживала розничные и оптовые индикаторы и содержала вшитую модель издержек и необходимой маржи для нормальной работы и развития АЗС, считают в НТС. У автогрузоперевозчиков же иное мнение: предложенная НАС мера давно назревшая и необходимая, сказал "Известиям" президент ассоциации "Грузавтотранс" Владимир Матягин. По его словам, инициатива НАС с потолком - хороший первый шаг в этом направлении, и регулирование цен - это не прихоть, а вынужденная мера для стабилизации экономики и сдерживания инфляции. Как отметил Матягин, подорожание топлива - это удар по экономике. Более 80% грузов в России перевозятся автомобильным транспортом, каждая копейка к цене солярки может закладываться в стоимость всех товаров на полках, добавил он.
Опубликовано Финмаркет
