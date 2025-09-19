.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
.
ГЛАВНОЕ
Дефляция в РФ в августе составила 0,4%
Снижение потребительских цен в августе составило 0,4% после повышения на 0,57% в июле, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 8,14% с 8,79% месяцем ранее. Снижение цен в августе оказалось сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших дефляцию на уровне 0,17%
 
Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 15 сентября на уровне 8,02%
Рост потребительских цен с 9 по 15 сентября составил 0,04% после повышения на 0,10% со 2 по 8 сентября и снижения на 0,08% с 26 августа по 1 сентября, сообщил в среду Росстат. С начала месяца цены в РФ к 15 сентября выросли на 0,13%, рост цен с...
 
Хакеры атакуют автомобили
Количество кибератак на автомобили с начала года увеличилось на 20%. Но более 70% машин в России старше 10 лет, а механизмам без современной электроники хакеры не страшны, пишут "Ведомости". За первые восемь месяцев 2025 г. хакерские группировки...
 
Переработчики отходов создали отраслевую ассоциацию для расчистки рынка
Чуть менее ста российских компаний, занятых утилизацией отходов, создали ассоциацию для защиты своих интересов и консолидации отрасли, пригласив Росприроднадзор к сотрудничеству, сообщает "Коммерсантъ". Ведомство, много лет добивавшееся порядка в...
 
19 сентября 2025 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

 0  
19 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
10:00 Объемы розничных продаж в Великобритании январь 2025
10:45 Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции март 2025
12:30 Баланс счета текущих операций Италии январь 2025

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
19 сентября 2025 года 08:47
Президент США и премьер Британии подписали соглашение об инвестициях в сфере технологий на 250 млрд фунтов
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер вчера подписали соглашение о научно-технологическом партнерстве.

"Объявленные сегодня сделки и инвестиции бьют все рекорды, - заявил Стармер в беседе с журналистами Time. - 250 млрд фунтов...    читать дальше
.
19 сентября 2025 года 08:42
Августовский рост потребительских цен в Японии замедлился до 10-месячного минимума - 2,7%
Потребительские цены в Японии в августе увеличились на 2,7% в годовом выражении, сообщается в отчете министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 3,1% в предыдущем месяце и находится на самом низком уровне с октября 2024...    читать дальше
.
19 сентября 2025 года 08:37
Нефть умеренно дешевеет с утра
Нефтяные цены продолжают умеренно снижаться с утра на опасениях по поводу замедления роста американской экономики.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:23 мск опустилась на $0,11 (0,16%), до $67,33 за баррель. В...    читать дальше
.
19 сентября 2025 года 08:32
Новые критерии участия в Сахалине-1 должны быть выполнены индийскими и японскими компаниями - распоряжение правительства РФ
Прописанные в августе обновленные критерии для участия в проекте "Сахалин-1" должны быть выполнены индийскими и японскими участниками.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 18 сентября подписал распоряжение № 2559-p, которое прописывает необходимость исполнения этих...    читать дальше
.
19 сентября 2025 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 61 выпускам облигаций на общую сумму 7,47 млрд руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 61 выпускам облигаций на общую сумму 7,47 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...    читать дальше
.
19 сентября 2025 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 20 выпускам облигаций на общую сумму 54,96 млрд руб.
Сегодня ожидаются погашения по 20 выпускам облигаций на общую сумму 54,96 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
.
19 сентября 2025 года 08:25
Рынки акций США выросли на итогах заседания Федрезерва
Торги в четверг американские фондовые индексы завершили в плюсе, инвесторы продолжили оценивать итоги сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,27% и составил 46142,42 пункта. Лидерами роста в составе...    читать дальше
.
19 сентября 2025 года 08:20
Идея субсидий для IPO пока понятна не всем - Чистюхин
Идея субсидирования выхода компаний на рынок акционерного капитала "застряла" на этапе межведомственных согласований - пока не всем министерствам понятен предложенный инструмент, сообщил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

Инициатива через субсидирование долевого...    читать дальше
.
19 сентября 2025 года 08:14
Акции Европы выросли в четверг на итогах заседаний ФРС и Банка Англии
По итогам вчерашних торгов фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы выросли, инвесторы оценивали итоги заседаний Федеральной резервной системы (ФРС) и Банка Англии.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 0,8% - до 555,01...    читать дальше
.
19 сентября 2025 года 08:08
Минфин РФ в бюджете на 2026г закладывает ключевую ставку 12-13% - Силуанов
Министерство финансов РФ при подготовке проекта бюджета опирается на базовый сценарий Центробанка и учитывает ключевую ставку на уровне 12-13%, заявил министр Антон Силуанов в интервью, опубликованном в газете "Известия".

"Мы ориентируемся на документ Банка России...    читать дальше
.
19 сентября 2025 года 08:02
Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,4%
Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже демонстрировал умеренно негативную динамику, продолжая отыгрывать как существующие геополитические и санкционные риски, так и более "жесткие", чем ожидал рынок, решения ЦБ РФ на сентябрьском заседании...    читать дальше
.
19 сентября 2025 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара на сегордня в размере 83,1725 руб., курс евро - в размере 98,9773 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 сентября, составляет 83,1725 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 17,38 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 сентября, составляет По сравнению с...
.
19 сентября 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

10:00

Объемы розничных продаж в...    читать дальше
.
18 сентября 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 18 сентября снизилась на 0,23% и составила 52243,009 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 52243,009 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 122,822 млрд руб., или на...
.
18 сентября 2025 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,6625 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,70 коп. и составил 11,6625 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,62 руб., максимальный - 11,7225 руб. Было заключено 80863 сделки. Объем торгов составил 122322,92...
.
18 сентября 2025 года 19:05
ЦБ РФ не считает дальнейшее снижение ставки безальтернативным вариантом
ЦБ РФ не считает дальнейшее снижение ключевой ставки безальтернативным вариантом. "Не предопределено (ее последующее снижение)", - сказал журналистам в кулуарах Московского финансового форума зампред Банка России Алексей Заботкин.

Банк России 12 сентября принял решение...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.