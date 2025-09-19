.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер вчера подписали соглашение о научно-технологическом партнерстве. "Объявленные сегодня сделки и инвестиции бьют все рекорды, - заявил Стармер в беседе с журналистами Time. - 250 млрд фунтов... "Объявленные сегодня сделки и инвестиции бьют все рекорды, - заявил Стармер в беседе с журналистами Time. - 250 млрд фунтов... читать дальше

Потребительские цены в Японии в августе увеличились на 2,7% в годовом выражении, сообщается в отчете министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 3,1% в предыдущем месяце и находится на самом низком уровне с октября 2024... читать дальше

Нефтяные цены продолжают умеренно снижаться с утра на опасениях по поводу замедления роста американской экономики. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:23 мск опустилась на $0,11 (0,16%), до $67,33 за баррель. В... Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:23 мск опустилась на $0,11 (0,16%), до $67,33 за баррель. В... читать дальше

Прописанные в августе обновленные критерии для участия в проекте "Сахалин-1" должны быть выполнены индийскими и японскими участниками. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 18 сентября подписал распоряжение № 2559-p, которое прописывает необходимость исполнения этих... Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 18 сентября подписал распоряжение № 2559-p, которое прописывает необходимость исполнения этих... читать дальше

Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 61 выпускам облигаций на общую сумму 7,47 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

Сегодня ожидаются погашения по 20 выпускам облигаций на общую сумму 54,96 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

Торги в четверг американские фондовые индексы завершили в плюсе, инвесторы продолжили оценивать итоги сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,27% и составил 46142,42 пункта. Лидерами роста в составе... Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,27% и составил 46142,42 пункта. Лидерами роста в составе... читать дальше

Идея субсидирования выхода компаний на рынок акционерного капитала "застряла" на этапе межведомственных согласований - пока не всем министерствам понятен предложенный инструмент, сообщил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Инициатива через субсидирование долевого... Инициатива через субсидирование долевого... читать дальше

По итогам вчерашних торгов фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы выросли, инвесторы оценивали итоги заседаний Федеральной резервной системы (ФРС) и Банка Англии. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 0,8% - до 555,01... Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 0,8% - до 555,01... читать дальше

Министерство финансов РФ при подготовке проекта бюджета опирается на базовый сценарий Центробанка и учитывает ключевую ставку на уровне 12-13%, заявил министр Антон Силуанов в интервью, опубликованном в газете "Известия". "Мы ориентируемся на документ Банка России... "Мы ориентируемся на документ Банка России... читать дальше

Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже демонстрировал умеренно негативную динамику, продолжая отыгрывать как существующие геополитические и санкционные риски, так и более "жесткие", чем ожидал рынок, решения ЦБ РФ на сентябрьском заседании... читать дальше

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 сентября, составляет 83,1725 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 17,38 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 сентября, составляет По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 сентября, составляет По сравнению с...

Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 10:00 10:00 Объемы розничных продаж в... Объемы розничных продаж в... читать дальше

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 52243,009 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 122,822 млрд руб., или на...

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,70 коп. и составил 11,6625 руб. Минимальный курс юаня составил 11,62 руб., максимальный - 11,7225 руб. Было заключено 80863 сделки. Объем торгов составил 122322,92... Минимальный курс юаня составил 11,62 руб., максимальный - 11,7225 руб. Было заключено 80863 сделки. Объем торгов составил 122322,92...

ЦБ РФ не считает дальнейшее снижение ключевой ставки безальтернативным вариантом. "Не предопределено (ее последующее снижение)", - сказал журналистам в кулуарах Московского финансового форума зампред Банка России Алексей Заботкин. Банк России 12 сентября принял решение... Банк России 12 сентября принял решение... читать дальше

