.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара на сегордня в размере 83,1725 руб., курс евро - в размере 98,9773 руб.
.
19 сентября 2025 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара на сегордня в размере 83,1725 руб., курс евро - в размере 98,9773 руб.
|0
19 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 сентября, составляет 83,1725 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 17,38 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 сентября, составляет По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 67,79 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
20 сентября 2025 года 17:38
Электрические подметально-уборочные машины российского производства начали использовать в столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Начали применять электрические подметально-уборочные машины российского производства. Выпускает их резидент ОЭЗ "Технополис Москва" - "Завод... читать дальше
.20 сентября 2025 года 16:21
Общие поставки российского газа в Китай (по газопроводу и в сжиженном виде) в июле 2025 года достигли 4,25 млрд куб. м (рост на 11% к прошлогоднему показателю), что стало новым рекордом за историю торговли двух стран. Согласно данным Главного таможенного управления КНР,... читать дальше
.20 сентября 2025 года 14:58
Прогнозная траектория ставки ЦБ РФ допускает возможность ее снижения до однозначного уровня к концу 2026 года
Прогнозная траектория ключевой ставки ЦБ РФ допускает возможность ее снижения до однозначного уровня к концу 2026 года, все будет зависеть от развития ситуации, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов. "Официальный прогноз Центрального банка... читать дальше
.20 сентября 2025 года 14:17
Более 115 млн рублей будет направлено из резервного фонда правительства на продолжение работ по расчистке Валдайского озера. Распоряжение об этом подписано, сообщается в субботу на сайте кабинета министров. Решение позволит провести расчистку мелководных участков... читать дальше
.20 сентября 2025 года 13:29
Банк России будет стремиться снизить цель по инфляции в будущем, текущий уровень в 4% считает пограничным, заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов. "Цель по инфляции (в России) 4% - это все-таки несколько выше среднего по миру. Мы будем стремиться снизить цель по... читать дальше
.20 сентября 2025 года 12:58
Правительство РФ в 2025 году выделит порядка 10 млрд рублей на капитальный ремонт участка автодороги федерального значения Р-280 "Новороссия", распоряжение об этом подписано, сообщается на сайте кабинета министров. Участок дороги "Новороссия" Ростов-на-Дону - Мариуполь... читать дальше
.20 сентября 2025 года 12:31
Правительство Белоруссии продлило на 6 месяцев запрет на вывоз более 200 видов промышленных товаров, соответствующее правительственное постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. "Установить временный запрет на вывоз: за пределы Республики... читать дальше
.20 сентября 2025 года 12:04
Германский автоконцерн Volkswagen (VW) понизил прогноз операционной рентабельности на 2025 год до 2-3% с 4-5%, говорится в его сообщении. Компания теперь также ожидает нулевой чистый денежный поток в автомобильном сегменте, а не 1-3 млрд евро, как ранее. При этом VW... читать дальше
.20 сентября 2025 года 11:45
Член совета управляющих ФРС Миран считает, что пошлины не оказывают большого влияния на инфляцию в США
Пошлины на импорт в США товаров из большинства стран, введенные администрацией президента Дональда Трампа, не оказали существенного влияния на инфляцию, считает член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Стивен Миран. "Я не вижу, чтобы пошлины существенно влияли... читать дальше
.20 сентября 2025 года 11:26
Германский производитель автомобилей класса "люкс" Porsche AG подтвердил прогноз выручки на 2025 год на уровне 37-38 млрд евро. Вместе с тем прогноз рентабельности по операционной прибыли ухудшен, и теперь компания ожидает ее на уровне до 2%, а не 5-7%. Рентабельность... читать дальше
.20 сентября 2025 года 10:47
Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу кандидатуры Максима Зайцева, Игоря Каграманяна, Олега Нилова, Данилы Шилкова и Михаила Щапова на должности аудиторов Счетной палаты, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. "Планируем рассмотреть... читать дальше
.20 сентября 2025 года 10:26
Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом призвал американскую сторону не подрывать торговые отношения между странами, вводя ограничения в одностороннем порядке, передает в пятницу Global Times. "США следует воздерживаться от... читать дальше
.20 сентября 2025 года 09:27
Значимые объекты критической информационной инфраструктуры РФ должны перейти на отечественное ПО до начала 2028 года
Минцифры РФ подготовило проекты постановлений правительства, устанавливающих правила и сроки перехода значимых объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на отечественное ПО из реестра российского софта.Согласно документам, опубликованным на портале проектов... читать дальше
.20 сентября 2025 года 09:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 сентября, составляет 83,5904 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 41,79 коп. - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 сентября, составляет 98,8845 руб. По...
.19 сентября 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 19 сентября снизилась на 1,00% и составила 51720,566 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 51720,566 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 522,443 млрд руб., или на...
.19 сентября 2025 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,82 коп. и составил 11,7007 руб. Минимальный курс юаня составил 11,6685 руб., максимальный - 11,7375 руб. Было заключено 46977 сделок. Объем торгов составил 77015,71...
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.