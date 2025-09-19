ЦБ РФ установил курс доллара на сегордня в размере 83,1725 руб., курс евро - в размере 98,9773 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 сентября, составляет По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 67,79 коп.

19 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 сентября, составляет 83,1725 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 17,38 коп.

Электрические подметально-уборочные машины российского производства начали использовать в столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Начали применять электрические подметально-уборочные машины российского производства. Выпускает их резидент ОЭЗ "Технополис Москва" - "Завод... читать дальше

Общие поставки российского газа в Китай (по газопроводу и в сжиженном виде) в июле 2025 года достигли 4,25 млрд куб. м (рост на 11% к прошлогоднему показателю), что стало новым рекордом за историю торговли двух стран. Согласно данным Главного таможенного управления КНР,... читать дальше

Прогнозная траектория ключевой ставки ЦБ РФ допускает возможность ее снижения до однозначного уровня к концу 2026 года, все будет зависеть от развития ситуации, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов. "Официальный прогноз Центрального банка... "Официальный прогноз Центрального банка... читать дальше

Более 115 млн рублей будет направлено из резервного фонда правительства на продолжение работ по расчистке Валдайского озера. Распоряжение об этом подписано, сообщается в субботу на сайте кабинета министров. Решение позволит провести расчистку мелководных участков... Решение позволит провести расчистку мелководных участков... читать дальше

Банк России будет стремиться снизить цель по инфляции в будущем, текущий уровень в 4% считает пограничным, заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов. "Цель по инфляции (в России) 4% - это все-таки несколько выше среднего по миру. Мы будем стремиться снизить цель по... читать дальше

Правительство РФ в 2025 году выделит порядка 10 млрд рублей на капитальный ремонт участка автодороги федерального значения Р-280 "Новороссия", распоряжение об этом подписано, сообщается на сайте кабинета министров. Участок дороги "Новороссия" Ростов-на-Дону - Мариуполь... Участок дороги "Новороссия" Ростов-на-Дону - Мариуполь... читать дальше

Правительство Белоруссии продлило на 6 месяцев запрет на вывоз более 200 видов промышленных товаров, соответствующее правительственное постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. "Установить временный запрет на вывоз: за пределы Республики... "Установить временный запрет на вывоз: за пределы Республики... читать дальше

Германский автоконцерн Volkswagen (VW) понизил прогноз операционной рентабельности на 2025 год до 2-3% с 4-5%, говорится в его сообщении. Компания теперь также ожидает нулевой чистый денежный поток в автомобильном сегменте, а не 1-3 млрд евро, как ранее. При этом VW... При этом VW... читать дальше

Пошлины на импорт в США товаров из большинства стран, введенные администрацией президента Дональда Трампа, не оказали существенного влияния на инфляцию, считает член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Стивен Миран. "Я не вижу, чтобы пошлины существенно влияли... читать дальше

Германский производитель автомобилей класса "люкс" Porsche AG подтвердил прогноз выручки на 2025 год на уровне 37-38 млрд евро. Вместе с тем прогноз рентабельности по операционной прибыли ухудшен, и теперь компания ожидает ее на уровне до 2%, а не 5-7%. Рентабельность... Рентабельность... читать дальше

Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу кандидатуры Максима Зайцева, Игоря Каграманяна, Олега Нилова, Данилы Шилкова и Михаила Щапова на должности аудиторов Счетной палаты, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. "Планируем рассмотреть... читать дальше

Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом призвал американскую сторону не подрывать торговые отношения между странами, вводя ограничения в одностороннем порядке, передает в пятницу Global Times. "США следует воздерживаться от... читать дальше

Минцифры РФ подготовило проекты постановлений правительства, устанавливающих правила и сроки перехода значимых объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на отечественное ПО из реестра российского софта.Согласно документам, опубликованным на портале проектов... читать дальше

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 сентября, составляет 83,5904 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 41,79 коп. - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 сентября, составляет 98,8845 руб. По... - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 сентября, составляет 98,8845 руб. По...

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 51720,566 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 522,443 млрд руб., или на...

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,82 коп. и составил 11,7007 руб. Минимальный курс юаня составил 11,6685 руб., максимальный - 11,7375 руб. Было заключено 46977 сделок. Объем торгов составил 77015,71... Минимальный курс юаня составил 11,6685 руб., максимальный - 11,7375 руб. Было заключено 46977 сделок. Объем торгов составил 77015,71...

