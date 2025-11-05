Бизнес потратил 36% прибыли на обслуживание займов

5 ноября. FINMARKET.RU - Нагрузка процентных платежей на прибыль компаний по итогам III квартала обновила исторический максимум, достигнув 36%, следует из октябрьского доклада Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) "Анализ макроэкономических тенденций". За год показатель вырос почти на 10 п.п., а за шесть лет - увеличился на 20 п.п., пишут "Известия"

В пресс-службе Минэкономразвития изданию подтвердили, что фиксируют рост долговой нагрузки в большинстве отраслей. При этом там отметили: в ряде случаев это связано с привлечением дополнительного финансирования для увеличивающихся инвестиций в основной капитал - по итогам первой половины 2025-го они выросли на 12% в годовом выражении.

Основная причина роста долговой нагрузки - повышение ключевой ставки до 21%, максимума более чем за 20 лет, отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая. Параллельно усилилось банковское регулирование.

Растет и задолженность бизнеса. По данным ЦБ, за первое полугодие совокупный корпоративный долг достиг 122 трлн рублей. При этом обязательства нефинансовых компаний, которые составляют основную часть заемщиков, увеличились за год на 14%. Одновременно расширяется группа должников с просрочкой - на сентябрь их доля достигла 23% против 17% в 2024-м, отметил старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин.

По данным ЦМАКП, максимальная нагрузка зафиксирована в строительстве - там чистый долг превышает прибыль почти в шесть раз. Также в антирейтинге - деревообработка и автопром, где обязательства выше доходов почти в пять раз, а в коммерческих услугах, железнодорожном машиностроении, судостроении и авиапроме - примерно в четыре раза.

В Минэке "Известиям" пояснили, что российские деревообрабатывающие предприятия продолжают адаптацию к новым внешнеэкономическим условиям и санкционным ограничениям, перестраивая логистику. Этот процесс также требует привлечения дополнительных кредитных ресурсов, подчеркнули в ведомстве.

Вместе с тем минимальная долговая нагрузка наблюдается у фармацевтических компаний, производителей кожаных и текстильных изделий, а также пластмассовой и резиновой продукции - в этих секторах чистый долг ниже прибыли, следует из доклада ЦМАКП.