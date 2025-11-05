Внедрение технологий в промышленности растет неравномерно

5 ноября. FINMARKET.RU - В 2025 году количество крупных и средних предприятий, которые применяютпромышленного интернета вещей (IIoT), вырастет на 2%, до более чем 5,7 тыс.; компьютерного зрения - на 10%, до более чем 36,2 тыс.; машинного обучения и больших данных (ML и big data) - на 16%, до более чем 5 тыс.; генеративного ИИ (Gen AI) - на 42%, до 371 предприятия. Об этом свидетельствуют данные исследования компаний Strategy Partners и ГК "Цифра" "Перспективные цифровые технологии в промышленности", с которым ознакомился "Коммерсант"

При этом уровень проникновения технологий остается относительно невысоким. Среди ключевых барьеров участники рынка называют низкий уровень использования данных, недостаток инфраструктуры и общую экономическую ситуацию. Драйвером же выступает импортозамещение.

Уровень внедрения технологий неравномерен, объясняет директор практики "Промышленность и технологии" компании Strategy Partners Антонина Бариева. Генеративный ИИ только входит в фазу экспоненциального роста — в настоящий момент внедрение в промышленности составляет всего 0,3%, при этом, по прогнозу, в ближайшие несколько лет ожидается рост более чем на 50%, добавляет госпожа Бариева.