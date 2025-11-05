.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5060,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3281,38 млрд руб.
05 ноября 2025 года 09:31
Внедрение технологий в промышленности растет неравномерно
|0
Юрий Смитюк/ТАСС
5 ноября. FINMARKET.RU - В 2025 году количество крупных и средних предприятий, которые применяют технологии промышленного интернета вещей (IIoT), вырастет на 2%, до более чем 5,7 тыс.; компьютерного зрения - на 10%, до более чем 36,2 тыс.; машинного обучения и больших данных (ML и big data) - на 16%, до более чем 5 тыс.; генеративного ИИ (Gen AI) - на 42%, до 371 предприятия. Об этом свидетельствуют данные исследования компаний Strategy Partners и ГК "Цифра" "Перспективные цифровые технологии в промышленности", с которым ознакомился "Коммерсант". При этом уровень проникновения технологий остается относительно невысоким. Среди ключевых барьеров участники рынка называют низкий уровень использования данных, недостаток инфраструктуры и общую экономическую ситуацию. Драйвером же выступает импортозамещение. Уровень внедрения технологий неравномерен, объясняет директор практики "Промышленность и технологии" компании Strategy Partners Антонина Бариева. Генеративный ИИ только входит в фазу экспоненциального роста — в настоящий момент внедрение в промышленности составляет всего 0,3%, при этом, по прогнозу, в ближайшие несколько лет ожидается рост более чем на 50%, добавляет госпожа Бариева.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: Россия, промышленность, технологии
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.