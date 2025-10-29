ВВП РФ в январе-сентябре вырос на 1%

Рост ВВП РФ в сентябре, по оценке Минэкономразвития, ускорился до 0,9% в годовом сравнении после повышения на 0,4% в августе и в июле. За январь-сентябрь экономика РФ выросла на 1,0%. В 3-м квартале рост ВВП замедлился до 0,6% с 1,1% во 2-м квартале

29 октября. FINMARKET.RU - РостРФ в сентябре 2025 года, по оценке Минэкономразвития, составил 0,9% в годовом сравнении после повышения на 0,4% в августе и в июле, на 1,0% в июне, 0,7% в мае, 1,5% в апреле, на 1,1% в марте, 0,5% в феврале и 2,7% в январе, говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике".

В 3-м квартале 2025 года рост ВВП замедлился до 0,6% в годовом выражении с 1,1% во 2-м квартале и 1,4% в 1-м квартале.

За январь-сентябрь 2025 года ВВП РФ, по расчетам Минэкономразвития, прибавил 1,0% в годовом выражении.

"По оценке Минэкономразвития России, в сентябре 2025 года ВВП вырос на 0,9% г/г после роста на 0,4% г/г в августе. В 3-м квартале 2025 года ВВП вырос на 0,6% г/г. По итогам 9 месяцев 2025 года, по оценке Минэкономразвития России, рост ВВП составил 1,0% г/г", - говорится в докладе министерства.

Минэкономразвития в сентябре понизило прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 1,0% с 2,5% в апрельской версии, в 2026 году - до 1,3% с 2,4%.

ЦБ в октябре понизил свой прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 0,5%-1,0% с июльских 1,0-2,0%, в 2026 году сохранил на уровне 0,5-1,5%.

Аналитики, опрошенные в начале октября "Интерфаксом", прогнозируют увеличение ВВП в 2025 году на 1,0%, в 2026 году - на 1,4%.