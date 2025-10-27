.
Депутаты попросили ЦБ подготовить сценарий, где ставка падает ниже инфляции в условиях сохраняющегося перегрева спроса
27 октября 2025 года 10:27
Торговля предупредила о проблемах с продуктами из-за фиксации цен
27 октября. FINMARKET.RU - Фиксация цен на продовольственные товары в долгосрочных контрактах может привести к проблемам с поставками продукции. Об этом говорится в письме Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) на имя главы Минсельхоза Оксаны Лут, пишут "Известия". Причиной опасений ритейлеров стали поправки, которые министерство предлагает внести в закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности". Они призваны законодательно закрепить долю прямых долгосрочных договоров с фиксированной (формульной) ценой торговых сетей с поставщиками на социально значимые товары. Министерство подготовило проект изменений минувшим летом. Однако их сразу раскритиковал ритейл, который заявил, что в случае заключения таких контрактов он может стать заложником своих обязательств и оказаться в невыгодных условиях по сравнению с другими участниками рынка. После этого Минсельхоз смягчил требования, но от фиксированной стоимости не отказался. "Опыт прошлых лет (ценовые колебания на гречку, сахар, подсолнечное масло, яйца и т.п.) показывает, что подобные феномены труднопрогнозируемы, не поддаются регулированию, а при попытках его введения приводят к перетоку объемов регулируемой продукции на серый рынок и негативным изменениям в инвестиционных планах хозяйствующих субъектов. В связи с этим, цель законопроекта, определяемая как обеспечение стабильности рыночных цен (в условиях рыночной экономики) представляется недостижимой", — говорится в письме. Также в нем отмечается, что стабильность стоимости не достигалась даже в условиях централизованного планирования. "Предлагаемый законопроектом запрет на изменения в течение года и невозможность одностороннего отказа от выполнения договора формирует риск того, что любая даже незначительная ошибка в "формуле цены" несет фатальные последствия для сторон договоров поставки", — считают представители торговли. При этом они отмечают, что торговые сети и производители поддерживают развитие долгосрочных взаимоотношений. Однако в ситуации рыночного ценообразования на компоненты производства пищевой продукции установить госрегулирование рыночной стоимости, сохранив при этом рентабельность производства, не представляется возможным.
АК-54 27.10.2025
Эти сказки мы слышим 35лет. Рубль падает(обесценивается), соответственно, цены идут в рост. А вот сказки про то что рубль "укрепляется" - тем более РОСТ ЦЕН. Поколение сменилось, истина одна - ОСТАВЬ НАДЕЖЛДУ ЧТО БУДЕШЬ ЖИТЬ ЛУЧШЕ так как- при любом раскладе у нас ростут только ЦЕНЫ!
