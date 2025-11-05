В 2026 году услуги связи могут подорожать на 5–10%

5 ноября. FINMARKET.RU - В 2026 г. 96% российских телекомкомпаний, предоставляющих услуги мобильной связи, домашнего интернета, платного ТВ и телефонии, планируют поднять тарифы. Это следует из опроса Telecom Daily около 70 топ-менеджеров или владельцев операторских компаний с федеральным охватом, проведенного в октябре 2025 г. Примерно половина (48%) операторов связи могут поднятьна услуги связи в 2026 г. в пределах 5–10%, а 16% – более чем на 10%, пишут "Ведомости"

70% опрошенных Telecom Daily считают, что в 2026 г. сильнее всего вырастут тарифы на комплексные виды услуг (например, мобильнаяс домашним интернетом), аренду защищенных каналов для бизнеса и сервисы безопасного доступа к корпоративным ресурсам. 60% респондентов говорят о повышении цен на мобильную связь, 53% – на облачные услуги, центры обработки данных (ЦОД), и 50% – на фиксированный широкополосный доступ (ШПД) в интернет.

По опросу Telecom Daily, проведенному в октябре 2024 г., в 2025-м ежемесячные расходы на сотовую связь и ШПД должны были повыситься чуть заметнее, на 10–12%. По оценке Telecom Daily, за 10 месяцев текущего года они выросли на 9,5%.

Согласно индексу потребительских цен на товары и услуги, опубликованному на сайте Росстата, за девять месяцев 2025 г. ежемесячная абонплата за пакет услуг сотовой связи выросла на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г., а за доступ к сети интернет – на 6,3%.

В 2026 г. операторы будут существенно пересматривать параметры своих пакетных предложений в новых комбинациях, прогнозирует аналитик iKS-Consulting Максим Савватин. Многие тарифные опции были заточены под потребление конкретных услуг, а теперь им нужно будет подстраивать сервисы, включенные в белые списки, которые должны быть доступны при отключении связи, поясняет Савватин. Еще один фактор – это падение голосового трафика в мессенджерах из-за запретов на звонки в Telegram и WhatsApp. Таким образом, вероятнее всего, операторы будут менять наполнение услуг в тарифных сетках, прогнозирует аналитик.