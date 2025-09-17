ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 сентября в размере 82,9987 руб.

17 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 сентября, составляет 82,9987 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 16,28 коп.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 52365,831 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 27,709 млрд руб., или на...

Производители гречневой крупы в августе по сравнению с июлем повысили цены на свою продукцию на 10,5%, сообщил Росстат в среду. Причем в предыдущие месяцы цены снижались. По данным ведомства, опубликованным ранее, средние цены производителей гречневой крупы в июле...

Производители пищевой продукции в РФ в августе по сравнению с июлем повысили цены на свою продукцию на 0,7%, сообщил Росстат. Рост цен ускорился. В июле по сравнению с июнем он составлял 0,1%, в июне по сравнению с маем отмечалось снижение на 0,4%. В мае рост по...

Цены на яйца в РФ за неделю с 9 по 15 сентября выросли на 0,8%, сообщил Росстат. Темпы роста существенно ускорились: на предыдущей неделе яйца подорожали на 0,2%. Цены на мясо кур и говядину повысились на 0,1%, на свинину и баранину - практически не изменились.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,90 коп. и составил 11,6695 руб. Минимальный курс юаня составил 11,623 руб., максимальный - 11,718 руб. Было заключено 59888 сделок. Объем торгов составил 75220,3 млн...

Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения РФ, в 3-м квартале 2025 года снизился до минус 9% с минус 8% во 2-м квартале, сообщил Росстат (опрос был проведен с 1 по 10 августа). Индекс ожидаемых изменений экономической...

Потребительские цены на бензин в России с 9 по 15 сентября выросли на 0,45% по сравнению с предыдущей неделей после повышения на 0,55% со 2 по 8 сентября, сообщил Росстат. По отношению к началу года цены к 15 сентября увеличились на 7,69%, по темпам роста почти вдвое...

Цены производителей промышленных товаров в РФ в августе 2025 года выросли относительно предыдущего месяца на 1,1% после увеличения на 0,9% в июле (рост был зафиксирован впервые с февраля), снижения на 1,3% в июне и также на 1,3% в мае, сообщил Росстат. Опрошенные...

Инфляция в РФ с 9 по 15 сентября составила 0,04%, сообщил Росстат. За период со 2 по 8 сентября инфляция составляла 0,10% С начала сентября цены выросли на 0,13%, с начала года - на 4,08%. В сентябре 2024 года цены выросли на 0,48%, с начала года - на...

Российский фондовый рынок завершил торги в среду повышением индексов. Рынок акций РФ начал торги утренней сессии на МосБирже слабым ростом после пятидневного снижения, произошедшего на фоне как более "жестких", чем ожидал рынок, решений ЦБ РФ на сентябрьском заседании...

Комитет Госдумы по финансовому рынку в среду поддержал законопроект, закрепляющий за Росфинмониторингом право получать информацию о переводах через Систему быстрых платежей и карты "Мир", однако указал на необходимость дополнительного обсуждения срока вступления документа в... читать дальше

Нефтяные цены остаются в минусе вечером в среду после выхода официальных данных о запасах в США. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:32 мск опустилась на $0,43 (0,63%), до $68,04 за баррель. Фьючерсы на...

Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании в среду рекомендовал парламенту отклонить принятый в первом чтении и одобренный правительством законопроект, по которому системно значимые банки должны быть обязаны соблюдать правило доверенных лиц при онлайн-операциях по счетам... читать дальше

Консорциум покупателей во главе с Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) отозвал предложение о покупке австралийской газовой компании Santos за $18,7 млрд после нескольких месяцев комплексной проверки. В июне консорциум, который состоит из XRG (подразделение Adnoc), Abu...

Указ президента РФ о применении специальных экономических мер во внешней торговле в отношении недружественных стран, устанавливающий в числе прочего ограничения на экспорт и импорт в РФ отдельных видов промышленной продукции и сырья, снова продлен, на этот раз сразу на 2 года -... читать дальше

Банк Канады в среду понизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 2,5% годовых, что является минимальным уровнем за 3 года. Решение было принято единогласно всеми членами совета управляющих и совпало с прогнозом большинства аналитиков. ЦБ сохранял...

