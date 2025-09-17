Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 3213 млрд руб.

17 сентября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 17 сентября по данным на начало операционного дня выросло до 3213 млрд руб.

Китайский автоконцерн Chery в рамках подготовки IPO на Гонконгской фондовой бирже (Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, HKEX) сообщил о планах сократить присутствие на российском рынке к 2027 году, к реализации которых уже приступил весной. Chery в проспекте... Chery в проспекте... читать дальше

После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 6,33 пункта (0,226%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2796,44 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2805,85... читать дальше

Chery Automobile планирует привлечь до 9,145 млрд гонконгских долларов ($1,2 млрд) в рамках первичного размещения акций на Гонконгской фондовой бирже. Китайский автопроизводитель продаст 297,4 млн бумаг в ходе IPO, говорится в направленном на биржу в среду сообщении.... Китайский автопроизводитель продаст 297,4 млн бумаг в ходе IPO, говорится в направленном на биржу в среду сообщении.... читать дальше

Нефтяные цены продолжают снижаться днем после роста по итогам трех предыдущих сессий подряд. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:18 мск опустилась на $0,51 (0,74%), до $67,96 за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:18 мск опустилась на $0,51 (0,74%), до $67,96 за баррель. Фьючерсы на... Фьючерсы на... читать дальше

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26246 с погашением 12 марта 2036 года составила 89,1248% от номинала, что соответствует доходности 14,5% годовых, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую... Всего было продано бумаг на общую... читать дальше

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который расширяет возможность применения патентной системы налогообложения (ПСН) для банковских платежных агентов и субагентов, работающих в сельских населенных пунктах, входящих не только в состав сельских поселений, как сейчас,... читать дальше

По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы Японии, Южной Кореи и Австралии снизились, тогда как торги на биржах Шанхая и Гонконга завершились в плюсе. Инвесторы оценивали статданные из Японии и ждали итогов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы... Инвесторы оценивали статданные из Японии и ждали итогов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы... читать дальше

Транспортная группа FESCO (находится в контуре управления госкорпорации "Росатом") по итогам 8 месяцев 2025 года доставила в Россию более 23 тыс. TEU из Китая через пограничные переходы Достык и Алтынколь (Казахстан), сообщила группа. Общая доля рынка группы составила... Общая доля рынка группы составила... читать дальше

Правительство Таджикистана прогнозирует рост экономики страны в 2026, 2027 и 2028 годах на уровне 8,5%, 8,3% и 8,6% соответственно, заявил министр экономического развития и торговли Таджикистана Завки Завкизода на встрече с недавно назначенным представителем МВФ в республике... читать дальше

Турция в июле 2025 года импортировала суммарно 3,913 млрд куб. м природного газа (по трубам и через СПГ), что на 9% больше, чем годом ранее (3,575 млрд куб. м), сообщает Международное энергетическое агентство (МЭА). С начала года поставки выросли на 23% - до 33,529 млрд... С начала года поставки выросли на 23% - до 33,529 млрд... читать дальше

Минфин РФ не исключает участия маркетплейсов, наподобие Ozon, "Яндекс.Маркет" и других, в организации электронных магазинов для проведения госзакупок малого объема (ЗМО, до 600 тыс. рублей), рассказала в интервью "Интерфаксу" директор департамента бюджетной политики в сфере... читать дальше

Крупнейшая в мире горнодобывающая компания BHP в ноябре приостановит работу угольной шахты Saraji South в Австралии, входящей в комплекс Saraji Mine Complex. Остановка работы шахты приведет к увольнению примерно 750 человек. BHP управляет угольным комплексом совместно с... BHP управляет угольным комплексом совместно с... читать дальше

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что представителям российских министерств следовало бы прекратить выезжать за границу на отдых, как это сделали депутаты. "Нашим чиновникам из министерств тоже надо розовые очки снимать, прекращать ездить по заграницам, как... "Нашим чиновникам из министерств тоже надо розовые очки снимать, прекращать ездить по заграницам, как... читать дальше

РФ за 8 месяцев этого года экспортировала вина почти на $4 млн, что на 31% больше, чем годом ранее, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов. В натуральном выражении поставки выросли на 17%, до 2,5 тыс. тонн. В натуральном выражении поставки выросли на 17%, до 2,5 тыс. тонн. Лидером экспорта... Лидером экспорта... читать дальше

Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в основном слабо повышаются в среду, исключение составляет итальянский индикатор. Инвесторы оценивают европейские статданные и ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое завершится вечером в... Инвесторы оценивают европейские статданные и ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое завершится вечером в... читать дальше

"ЕвроТранс" рассчитывает получить по итогам 2025 года 8,8 млрд рублей чистой прибыли. Соответствующий прогноз приводится в презентации компании. По итогам 2024 года компания получила 5,5 млрд рублей чистой прибыли по МСФО. Таким образом, в случае достижения прогнозного... По итогам 2024 года компания получила 5,5 млрд рублей чистой прибыли по МСФО. Таким образом, в случае достижения прогнозного... читать дальше

