Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5255,4 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3108,89 млрд руб.

17 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 17 сентября составили по Российской Федерации 5255,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5003 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5611,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5376,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 17 сентября составили 3108,89 млрд руб. против 3096,4435099999996 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

