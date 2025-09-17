.
Дефляция в РФ в августе составила 0,4%
Снижение потребительских цен в августе составило 0,4% после повышения на 0,57% в июле, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 8,14% с 8,79% месяцем ранее. Снижение цен в августе оказалось сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших дефляцию на уровне 0,17%
 
Рейтинг российских банков за август
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за август 2025 года. В августе 2025 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным...
 
Расширение санкций - наименее значимая проблема для бизнеса
Бизнес назвал расширение санкций одной из наименее значимых сложностей, которые ограничивают их работу. Это следует из опроса предприятий Банком России, опубликованного в "Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики" ЦБ,...
 
Продажи новых авто в 2026 году в РФ вырастут до 1,5 млн штук
Продажи новых легковых автомобилей в России в 2026 г. превысят уровень текущего года на 20–25%. Это позволит достичь показателя в 1,5–1,55 млн проданных машин, что приблизит результат к уровню 2024 г. Такие прогнозы сделали опрошенные "Ведомостями"...
 
17 сентября 2025 года 09:25

Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5255,4 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3108,89 млрд руб.

 0
17 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 17 сентября составили по Российской Федерации 5255,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5003 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5611,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5376,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 17 сентября составили 3108,89 млрд руб. против 3096,4435099999996 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
17 сентября 2025 года 14:47
Chery намерен к 2027 году сократить присутствие в РФ
Китайский автоконцерн Chery в рамках подготовки IPO на Гонконгской фондовой бирже (Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, HKEX) сообщил о планах сократить присутствие на российском рынке к 2027 году, к реализации которых уже приступил весной.

Chery в проспекте...    читать дальше
17 сентября 2025 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 17 сентября снижается
После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 6,33 пункта (0,226%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2796,44 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2805,85...    читать дальше
17 сентября 2025 года 14:40
IPO в Гонконге китайский автоконцерн Chery планирует на следующей неделе
Chery Automobile планирует привлечь до 9,145 млрд гонконгских долларов ($1,2 млрд) в рамках первичного размещения акций на Гонконгской фондовой бирже.

Китайский автопроизводитель продаст 297,4 млн бумаг в ходе IPO, говорится в направленном на биржу в среду сообщении....    читать дальше
17 сентября 2025 года 14:33
Нефть продолжает дешеветь в ходе торгов
Нефтяные цены продолжают снижаться днем после роста по итогам трех предыдущих сессий подряд.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:18 мск опустилась на $0,51 (0,74%), до $67,96 за баррель.

Фьючерсы на...    читать дальше
17 сентября 2025 года 14:29
Средневзвешенная доходность ОФЗ 26246 на аукционе – 14,5%, размещены бумаги на 38,97 млрд руб.
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26246 с погашением 12 марта 2036 года составила 89,1248% от номинала, что соответствует доходности 14,5% годовых, говорится в сообщении Минфина России.

Всего было продано бумаг на общую...    читать дальше
17 сентября 2025 года 14:26
Принят закон о применении ПСН для банковских агентов в сельской местности
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который расширяет возможность применения патентной системы налогообложения (ПСН) для банковских платежных агентов и субагентов, работающих в сельских населенных пунктах, входящих не только в состав сельских поселений, как сейчас,...    читать дальше
17 сентября 2025 года 14:18
Фондовые индексы АТР завершили торги без единой динамики
По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы Японии, Южной Кореи и Австралии снизились, тогда как торги на биржах Шанхая и Гонконга завершились в плюсе.

Инвесторы оценивали статданные из Японии и ждали итогов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы...    читать дальше
17 сентября 2025 года 14:11
За 8 месяцев доля FESCO в контейнерных перевозках из Китая через Казахстан выросла в 2 раза
Транспортная группа FESCO (находится в контуре управления госкорпорации "Росатом") по итогам 8 месяцев 2025 года доставила в Россию более 23 тыс. TEU из Китая через пограничные переходы Достык и Алтынколь (Казахстан), сообщила группа.

Общая доля рынка группы составила...    читать дальше
17 сентября 2025 года 14:03
В 2026-2028 гг. рост ВВП Таджикистана ожидается выше 8% в год
Правительство Таджикистана прогнозирует рост экономики страны в 2026, 2027 и 2028 годах на уровне 8,5%, 8,3% и 8,6% соответственно, заявил министр экономического развития и торговли Таджикистана Завки Завкизода на встрече с недавно назначенным представителем МВФ в республике...    читать дальше
17 сентября 2025 года 13:55
Турция в июле нарастила импорт трубопроводного газа на 17%
Турция в июле 2025 года импортировала суммарно 3,913 млрд куб. м природного газа (по трубам и через СПГ), что на 9% больше, чем годом ранее (3,575 млрд куб. м), сообщает Международное энергетическое агентство (МЭА).

С начала года поставки выросли на 23% - до 33,529 млрд...    читать дальше
17 сентября 2025 года 13:47
Минфин РФ не исключает участия маркетплейсов в электронизации госзакупок малого объема
Минфин РФ не исключает участия маркетплейсов, наподобие Ozon, "Яндекс.Маркет" и других, в организации электронных магазинов для проведения госзакупок малого объема (ЗМО, до 600 тыс. рублей), рассказала в интервью "Интерфаксу" директор департамента бюджетной политики в сфере...    читать дальше
17 сентября 2025 года 13:40
BHP в ноябре закроет угольную шахту в Австралии, уволит 750 сотрудников
Крупнейшая в мире горнодобывающая компания BHP в ноябре приостановит работу угольной шахты Saraji South в Австралии, входящей в комплекс Saraji Mine Complex. Остановка работы шахты приведет к увольнению примерно 750 человек.

BHP управляет угольным комплексом совместно с...    читать дальше
17 сентября 2025 года 13:33
Чиновникам из министерств надо прекращать ездить по заграницам на отдых - Володин
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что представителям российских министерств следовало бы прекратить выезжать за границу на отдых, как это сделали депутаты.

"Нашим чиновникам из министерств тоже надо розовые очки снимать, прекращать ездить по заграницам, как...    читать дальше
17 сентября 2025 года 13:26
РФ за 8 месяцев увеличила экспорт вина почти на 31%
РФ за 8 месяцев этого года экспортировала вина почти на $4 млн, что на 31% больше, чем годом ранее, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

В натуральном выражении поставки выросли на 17%, до 2,5 тыс. тонн.

Лидером экспорта...    читать дальше
17 сентября 2025 года 13:20
Европейские рынки акций слабо растут
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в основном слабо повышаются в среду, исключение составляет итальянский индикатор.

Инвесторы оценивают европейские статданные и ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое завершится вечером в...    читать дальше
17 сентября 2025 года 13:16
"ЕвроТранс" рассчитывает получить по итогам 2025 года 8,8 млрд руб. чистой прибыли
"ЕвроТранс" рассчитывает получить по итогам 2025 года 8,8 млрд рублей чистой прибыли. Соответствующий прогноз приводится в презентации компании.

По итогам 2024 года компания получила 5,5 млрд рублей чистой прибыли по МСФО. Таким образом, в случае достижения прогнозного...    читать дальше
