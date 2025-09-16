Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,6105 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,505 руб., максимальный - 11,6875 руб. Было заключено 64345 сделок. Объем торгов составил 96847,05 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,62 руб. за юань.

16 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,15 коп. и составил 11,6105 руб.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 52338,122 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 166,872 млрд руб., или на...

Рынок акций РФ завершил торги снижением по индексу МосБиржи и слабым ростом по индексу РТС, отыгрывая как достаточно "жесткие" итоги сентябрьского заседания ЦБ РФ, так и сохраняющиеся геополитические и санкционные риски. В Азии во вторник преобладала позитивная динамика... В Азии во вторник преобладала позитивная динамика... читать дальше

Количество обращений к финуполномоченным в 1-м полугодии 2025 года выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе наблюдался рост обращений по теме ОСАГО, такие данные привела финансовый уполномоченный Светлана Максимова, выступая на круглом столе... читать дальше

Минфин РФ перечислил в Национальный расчетный депозитарий (НРД) 3,7 млрд рублей (эквивалент $44,1 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям со сроком погашения в 2043 году, а также по замещающему эти евробонды выпуску, следует из сообщения министерства. НРД,... читать дальше

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Альфа-банка на уровне АА+(RU), прогноз улучшен со стабильного до позитивного, сообщается в пресс-релизе агентства. "Кредитный рейтинг банка обусловлен сильным бизнес-профилем, адекватными... "Кредитный рейтинг банка обусловлен сильным бизнес-профилем, адекватными... читать дальше

Вылов тихоокеанских лососей в РФ к 15 сентября составил 327,4 тыс. тонн, что на 48,9% больше, чем на аналогичную дату прошлого года (219,8 тыс. тонн), сообщается в материалах ВННИРО (Всероссийский научно-исследовательский институт рыболовства и океанографии). Больше... Больше... читать дальше

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,16 коп. и составил 11,5991 руб. Минимальный курс юаня составил 11,5 руб., максимальный - 11,6805 руб. Было заключено 15229 сделок. Объем торгов составил 37218,66 млн... Минимальный курс юаня составил 11,5 руб., максимальный - 11,6805 руб. Было заключено 15229 сделок. Объем торгов составил 37218,66 млн...

ЦБ РФ с 17 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 9741,18 (-10,25) руб./грамм; на серебро - 112,39 (-0,48) руб./грамм; на платину - 3704,56 (-31,91) руб./грамм; на палладий - 3161,26 (-91,8) руб./грамм.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 сентября, составляет 97,8903 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 44,01 коп.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 сентября, составляет 82,8359 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 23,59 коп.

Банк России концептуально поддержал обсуждаемую законодательную инициативу по реформе натуральных выплат в ОСАГО, которая обеспечивает новые преимущества российским автовладельцам, сообщил заместитель директора департамента страхового рынка Банка России Никита Теплов, выступая... читать дальше

Скидки на российскую нефть Urals в российских портах по итогам первых недель сентября выросли к уровню августа на $0,15-0,35 за баррель, в индийских портах дисконт, напротив, упал на $0,4 за баррель, премии в Китае выросли на $0,2 за баррель, свидетельствуют данные Argus, с... читать дальше

Американские фондовые индексы слабо опускаются в начале торгов во вторник, участники рынка ждут итогов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы и оценивают статданные из США. Решение Федрезерва по ставке будет объявлено вечером в среду, и инвесторы уверены,... Решение Федрезерва по ставке будет объявлено вечером в среду, и инвесторы уверены,... читать дальше

Будапешт не планирует отказываться от российских энергоносителей до тех пор, пока не получит реальные альтернативы, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока. "Без реальных альтернатив не может быть серьезного обсуждения о снижении зависимости от российского... "Без реальных альтернатив не может быть серьезного обсуждения о снижении зависимости от российского... читать дальше

6 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 16 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1042 на 10 млрд 598,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

