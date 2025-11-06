Магазинам хотят запретить наценки выше 15%

.
6 ноября. FINMARKET.RU - Предельную наценку торговых сетей на товары, которые им поставляют производители, хотят ограничить 15%. Такой законопроект с поправками в закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ" будет внесен в Госдуму депутатами фракции "Справедливая Россия" во главе с Сергеем Мироновым. В пояснительной записке к документу сообщается, что он подготовлен в соответствии с указом и поручениями президента, в том числе по стабилизации стоимости продовольственных товаров. "Рост цен обусловлен комплексом причин. При этом один из ключевых факторов - целенаправленное их завышение отдельными торговыми сетями. По данным различных исследований и журналистских расследований, наценка на товары (разница между закупочной и розничной стоимостью для потребителей) составляет от 10% на социально значимые товары до 200% и даже 300% на непродовольственные и отдельные продовольственные товары", - говорится в документе. Авторы инициативы напоминают, что ФАС России регулярно выявляет необоснованное завышение цен, в том числе на такие значимые продукты, как хлеб, пишут "Известия". В пояснительной записке отмечается, что наценка позволяет торговле стабильно наращивать прибыль. В связи с этим предлагается установить, что предельная наценка торговых сетей на товар не может превышать 15%. Кроме того, на ценниках продавцы должны указывать себестоимость реализуемой продукции. "Такие меры позволят решить проблему необоснованного и порой спекулятивного завышения цен, а также способствовать снижению продуктовой инфляции в масштабах всей страны", - пояснил "Известиям" Миронов. Еще один блок поправок в законопроекте касается приготовления еды непосредственно в торговых объектах. Авторы инициативы предлагают запретить приготовление кулинарной продукции непосредственно в торговых объектах, а также не допускать использования продуктов с оставшимся сроком годности менее 24 часов для приготовления еды, предназначенной для розничной продажи. Также законопроект предусматривает меры по защите интересов поставщиков. В частности, предлагается ограничить сроки отсрочки платежей со стороны торговых сетей, а также установить требование, чтобы не менее 25% ассортимента приходилось на продукцию местных производителей. Торговые сети, замещая собой местные магазины, как правило, продолжают работать с крупными федеральными поставщиками. В результате локальные производители вынуждены сокращать производство или вовсе закрываться, объясняют необходимость нововведений авторы инициативы. Представители бизнеса ожидаемо нашли законопроект малореалистичым: при ставке ЦБ в 16,5% торговые компании берут кредиты и вынуждены перекладывать свои издержки на покупателей через наценку как основной способ получения прибыли. Эксперты опасаются, что мера существенно сократит доходы торговых сетей и в итоге может привести к дефициту.
