Данные интернет-пользователей будут храниться 3 года

6 ноября. FINMARKET.RU - С 1 января 2026 года организаторы распространения информации в интернете (ОРИ) будут обязаны хранить сообщения пользователей и информацию о них три года вместо одного, следует из постановления правительстваот 30 октября, пишет "Коммерсант"

В Минцифры уверяют, что увеличение срока хранения сообщений пользователей позволит "улучшить безопасность и защиту пользователей в интернете": Как отметили в пресс-службе министерства, для обычных граждан ничего не изменится.

Реестр ОРИ был создан Роскомнадзором в 2014 году. Наличие сервиса в реестре накладывает на него ряд обязательств. Ресурсы, которые систематически уклоняются от исполнения определенных обязательств, могут быть заблокированы.

Уровень киберпреступности в России демонстрирует рост: за 3-й квартал т.г. было зафиксировано свыше 42 тыс. атак, что на 73% больше показателей прошлого года и составляет 40% от общего числа годовых инцидентов. Количество высококритичных атак достигло 7,6 тыс. Основными мишенями злоумышленников стали телекоммуникации, ИТ и финансовый сектор. Что касается мошенничества, то, по данным "Сбера" за 2024 год, злоумышленники похитили у россиян не менее 295 млрд руб.