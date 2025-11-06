Готовится документ о субсидиях при выходе на биржу для приоритетных отраслей

6 ноября. FINMARKET.RU - Власти прорабатывают переключение господдержки с субсидирования уплаты по кредитам на привлечение капитала - Минфин при участии ЦБ уже разработал проект такого распоряжения. Часть средств, выделяемых на реализацию программ льготного кредитования Минпромторга и Минсельхоза, предполагается направить на господдержку компаний, привлекающих финансирование через публичное размещение акций. Это следует из ответов Банка России на вопросы депутатов Госдумы, членов фракции "Единая Россия". Они приурочены к программному документу ЦБ "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 г. и период 2027 и 2028 гг.", который рассматривался в парламенте на прошлой неделе.

ЦБ подчеркивает, что в приоритете будут проекты таксономии, пишут "Ведомости" . Принципиально важно запустить механизм в 2026 г., отмечает регулятор. "В этой связи необходимо в возможно короткие сроки принять указанный проект распоряжения. И тут мы рассчитываем на правительство", - говорится в документе.

Впервые с предложением выплачиватькомпаниям, выходящим на рынок капитала, ЦБ выступил в сентябре 2024 г. в своем программном документе. "Одним из возможных вариантов может быть применение субсидирования долевого финансирования, т. е. выплата субсидии, распределенной во времени, компаниям, выходящим на рынок капитала, как альтернативы субсидиям, которые выплачиваются по кредитам", - говорилось в "Основных направлениях". Речь идет о первичном размещении акций (IPO) и вторичном (SPO).

Как отмечает ЦБ, налоговые стимулы и приоритетный доступ эмитентов к госзакупкам, гарантиям, поручительствам, промышленной ипотеке, бизнес-инфраструктуре и иным мерам господдержки могут оказать дополнительный эффект. Такие предложения были направлены в правительство. Суть предложений в предоставлении льгот по налогу на прибыль для тех компаний, которые выходят на IPO и имеют в свободном обращении не менее 15% своих акций, говорил первый зампред ЦБВладимир Чистюхин журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

Также ЦБ напоминает, что уже утверждено решение Минэкономразвития о субсидиях для малого и среднего предпринимательства (МСП) при выходе на биржу.

Кроме того, меры поддержки приоритетных проектов реализуются ЦБ через стимулирующее регулирование проектов таксономии. За период действия этого механизма с апреля 2023 г. объем выданных кредитов по таким проектам составил более 1 трлн руб. по состоянию на сентябрь 2025 г., говорится в документе. За девять месяцев 2025 г. было выдано более 400 млрд руб. кредитов, уточняет ЦБ. С августа текущего года стимулирование проектов таксономии распространилось на облигации, но за 2 месяца рано делать выводы о результатах, добавляет ЦБ. Ранее ВЭБ.РФ оценивал, что стимулирующие меры могут помочь сформировать кредитный портфель в объеме 5-10 трлн руб.