Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 2290,8 млрд руб.

16 сентября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 16 сентября по данным на начало операционного дня снизилось до 2290,8 млрд руб.

Американские фондовые индексы слабо опускаются в начале торгов во вторник, участники рынка ждут итогов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы и оценивают статданные из США. Решение Федрезерва по ставке будет объявлено вечером в среду, и инвесторы уверены,...

Будапешт не планирует отказываться от российских энергоносителей до тех пор, пока не получит реальные альтернативы, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока. "Без реальных альтернатив не может быть серьезного обсуждения о снижении зависимости от российского...

6 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 16 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1042 на 10 млрд 598,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк...

Объем промышленного производства в США в августе увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Эксперты в среднем ожидали сокращения на 0,1%, по данным Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в июле показатель...

Цены на газ в странах ЕС значительно выше, чем в США, что способно помешать модернизации европейской экономики, заявил сегодня бывший глава ЕЦБ, экс-премьер Италии Марио Драги. "Цены на газ в ЕС все еще почти в четыре раза выше, чем в США. Цены на энергоресурсы для...

Банк России планирует расширить внедрение риск-ориентированных подходов в практике надзора за страховщиками, а также готов поддержать страховой рынок в его стремлении укрепить свои позиции на финансовом рынке, следует из текста опубликованного ЦБ проекта основных направлений...

Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 25,28 пункта (0,9%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2784,57 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2831,5 (+0,77%) пункта,...

Розничные продажи в США в августе увеличились на 0,6% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали рост продаж на 0,2%, по данным Trading Economics. В годовом сравнении показатель вырос на 5%. Согласно...

По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,15/86,6 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 42 коп., Cредний курс продажи упал...

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который усиливает административную ответственность за повторные нарушения в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней (ДМДК). Согласно действующему законодательству, штрафы за ведение деятельности с ДМДК без...

Министерство финансов России 17 сентября проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26230 и ОФЗ-ПД серии 26246 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина. Облигации серии 26230 с погашением 16 марта 2039 года имеют 39...

Власти Японии не поддерживают предложение президента США Дональда Трампа и не хотят вводить пошлины в отношении стран, занимающихся покупкой российской нефти, в частности Китая и Индии, сообщает во вторник Bloomberg. "Япония взяла на себя обязательство в рамках...

ЦБ РФ планирует разработать механизмы проведения тестирования на рынке цифровых финансовых активов (ЦФА), аналогичные соответствующим механизмам на рынке ценных бумаг, говорится в проекте Основных направлений развития финансового рынка ЦБ на 2026-2028 годы. Одновременно с...

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает, что заключение договоров аренды федерального недвижимого имущества аэродромов гражданской авиации с их операторами будет осуществляться без конкурсов или аукционов. Сейчас согласно закону "О защите...

Рост ВВП Таджикистана, который в первом полугодии 2025 года составил 8,1%, по итогам года может достичь 8,4%, говорится в сентябрьском макроэкономическом обзоре Евразийского банка развития (ЕАБР). Ранее в июньском обзоре ЕАБР также прогнозировал рост ВВП Таджикистана на 8,4% в...

В среду, 17 сентября, ожидаются погашения по 16 выпускам облигаций на общую сумму 55,16 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения...

