Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5611,9 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3096,44 млрд руб.
16 сентября 2025 года 09:13
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5611,9 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3096,44 млрд руб.
16 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 16 сентября составили по Российской Федерации 5611,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5376,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3299,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3079,1 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 16 сентября составили 3096,44 млрд руб. против 4700,79555 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,15/86,6 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 42 коп., Cредний курс продажи упал...
