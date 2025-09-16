Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5611,9 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3096,44 млрд руб.

16 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 16 сентября составили по Российской Федерации 5611,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5376,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3299,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3079,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 16 сентября составили 3096,44 млрд руб. против 4700,79555 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.