Дефляция в РФ в августе составила 0,4%
Снижение потребительских цен в августе составило 0,4% после повышения на 0,57% в июле, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 8,14% с 8,79% месяцем ранее. Снижение цен в августе оказалось сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших дефляцию на уровне 0,17%
 
В этом году инвестпланы компаний снизятся на 733 млрд руб.
Российские компании публично заявили о снижении инвестпланов на 2025 г. на 733 млрд руб. по сравнению с 2024 г. Такая оценка экспертов Института экономики роста им. Столыпина содержится в докладе "Инвестиции в России: последние тенденции", пишут...
 
Разница в зарплатах богатых и бедных снизилась до 7,5 раза
Россияне с самыми низкими доходами зарабатывают в 7,5 раза меньше самых богатых. В этом году на крупных и средних предприятиях России 20% наименее оплачиваемых сотрудников получали в среднем 31 тыс. рублей, тогда как 20% самых дорогих специалистов -...
 
Во 2-м квартале экономика РФ не вошла в техническую рецессию - ЦБ
ВВП РФ во 2-м квартале, по оценкам ЦБ, продемонстрировал сезонно очищенный рост, поэтому экономика не вошла в техническую рецессию, а есть охлаждение, внутренний спрос также во 2-м квартале демонстрировал рост, экономика продолжила расти умеренными...
 
16 сентября 2025 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

 0  
16 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
13:00 Индекс доверия к экономике Германии института Zew март 2025
13:00 Промышленное производство в еврозоне январь 2025
15:30 Объемы розничных продаж в США февраль 2025
16:15 Промышленное производство в США февраль 2025
16:30 Динамика цен на продукцию, импортируемую в США февраль 2025
16:30 Изменение потребительских цен в Канаде февраль 2025
18:00 Товарные запасы на складах США январь 2025

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
16 сентября 2025 года 09:05
Китай в торгово-экономических отношениях с США продолжит защищать национальные интересы и интересы китайских компаний
Китай в торгово-экономических отношениях с США будет последовательно отстаивать свои национальные интересы и интересы китайских компаний, заявил заместитель премьера Госсовета КНР Хэ Лифэн.

"Хэ Лифэн заявил, что Китай непоколебим в своей решимости защищать свои законные...
16 сентября 2025 года 08:57
США намерены усиливать санкции против РФ лишь при аналогичных шагах ЕС - госсекретарь
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что если страны ЕС желают усиления американских санкций против России, им придется предпринимать аналогичные шаги, в том числе в отношении закупок нефти.

"Президент США Дональд Трамп не станет ходить вокруг да около и объявлять...
16 сентября 2025 года 08:49
Азиатские рынки акций торгуются без единой динамики
В ходе сегодняшних торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут, исключением выступают рынки акций материкового Китая и Гонконга.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:30 мск увеличилось на 0,5%.

Лидерами подъем стали акции технологических...
16 сентября 2025 года 08:46
Индия в августе импортировала золота на $5,4 млрд
Индия в августе 2025 года импортировала золота на $5,439 млрд, говорится в материалах министерства торговли и промышленности страны.

Это в 2,3 раза меньше, чем в августе прошлого года, когда показатель был близок к рекорду. По сравнению с июлем текущего года в августе...
16 сентября 2025 года 08:38
Американские рынки акций завершили торги ростом, индексы Nasdaq и S&P 500 обновили рекорды
Торги в понедельник фондовые индексы США завершили ростом, причем Nasdaq и S&P 500 обновили исторические максимумы.

Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,11% - до 45883,45 пункта. Standard & Poor's 500 повысился на 0,47% - до 6615,28 пункта. Nasdaq Composite...
16 сентября 2025 года 08:31
Правительство РФ поддержало продление мер для защиты эндаументов при санкциях до 2027г
Правительство РФ поддержало законопроект, который продлевает действие временных мер по сохранению фондов целевого капитала (эндаументов) в условиях санкционного давления, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения законопроекта.

Документ (№963629-8) был...
16 сентября 2025 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 65 выпускам облигаций на общую сумму 21,78 млрд руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 65 выпускам облигаций на общую сумму 21,78 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...    читать дальше
16 сентября 2025 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $50,56 млн
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $50,56 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...    читать дальше
16 сентября 2025 года 08:30
Нефть дорожает с утра
Цены на нефть растут с утра на фоне геополитической напряженности.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 мск поднялась на $0,14 (0,21%), до $67,58 за баррель. В понедельник контракт подорожал на $0,45 (0,67%), до...
16 сентября 2025 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 15,26 млрд руб.
Сегодня ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 15,26 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
16 сентября 2025 года 08:24
США не намерены без ЕС вводить пошлины в отношении Китая из-за его закупок нефти у РФ - глава Минфина
Белый дом не собирается самостоятельно, без аналогичных шагов со стороны ЕС, вводить дополнительные пошлины в отношении китайских товаров из-за приобретения КНР нефти у России, заявил в понедельник глава Минфина США Скотт Бессент.

"Мы ожидаем, что теперь европейцы...
16 сентября 2025 года 08:17
Цена золота поднялась выше $3722 за унцию и обновила рекорд
Стоимость золота превысила $3722 за унцию и обновила исторический максимум.

В ходе вчерашних торгов на бирже Comex котировки декабрьских фьючерсов на драгметалл достигали максимальных в истории $3722,4 за унцию. По данным на 19:37 мск драгметалл торговался на уровне...
16 сентября 2025 года 08:10
Европейские рынки акций вчера в основном выросли
По итогам вчерашних торгов фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в основном выросли, исключением стал британский индикатор.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 0,42% - до 557,16 пункта.

Германский DAX прибавил...    читать дальше
16 сентября 2025 года 08:03
Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,3%
Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже умеренно корректировался вверх в рамках закрытия коротких позиций игроками на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры, сдерживающим фактором для покупателей остаются риски введения Западом новых...
16 сентября 2025 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 83,0718 руб., курс евро - в размере 97,4502 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 сентября, составляет 83,0718 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 130,80 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 сентября, составляет 97,4502 руб. По...
