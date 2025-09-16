.

Китай в торгово-экономических отношениях с США будет последовательно отстаивать свои национальные интересы и интересы китайских компаний, заявил заместитель премьера Госсовета КНР Хэ Лифэн. "Хэ Лифэн заявил, что Китай непоколебим в своей решимости защищать свои законные... "Хэ Лифэн заявил, что Китай непоколебим в своей решимости защищать свои законные... читать дальше

.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что если страны ЕС желают усиления американских санкций против России, им придется предпринимать аналогичные шаги, в том числе в отношении закупок нефти. "Президент США Дональд Трамп не станет ходить вокруг да около и объявлять... "Президент США Дональд Трамп не станет ходить вокруг да около и объявлять... читать дальше

.

В ходе сегодняшних торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут, исключением выступают рынки акций материкового Китая и Гонконга. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:30 мск увеличилось на 0,5%. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:30 мск увеличилось на 0,5%. Лидерами подъем стали акции технологических... Лидерами подъем стали акции технологических... читать дальше

.

Индия в августе 2025 года импортировала золота на $5,439 млрд, говорится в материалах министерства торговли и промышленности страны. Это в 2,3 раза меньше, чем в августе прошлого года, когда показатель был близок к рекорду. По сравнению с июлем текущего года в августе... Это в 2,3 раза меньше, чем в августе прошлого года, когда показатель был близок к рекорду. По сравнению с июлем текущего года в августе... читать дальше

.

Торги в понедельник фондовые индексы США завершили ростом, причем Nasdaq и S&P 500 обновили исторические максимумы. Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,11% - до 45883,45 пункта. Standard & Poor's 500 повысился на 0,47% - до 6615,28 пункта. Nasdaq Composite... Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,11% - до 45883,45 пункта. Standard & Poor's 500 повысился на 0,47% - до 6615,28 пункта. Nasdaq Composite... читать дальше

.

Правительство РФ поддержало законопроект, который продлевает действие временных мер по сохранению фондов целевого капитала (эндаументов) в условиях санкционного давления, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения законопроекта. Документ (№963629-8) был... Документ (№963629-8) был... читать дальше

.

Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 65 выпускам облигаций на общую сумму 21,78 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

.

Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $50,56 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

.

Цены на нефть растут с утра на фоне геополитической напряженности. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 мск поднялась на $0,14 (0,21%), до $67,58 за баррель. В понедельник контракт подорожал на $0,45 (0,67%), до... Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 мск поднялась на $0,14 (0,21%), до $67,58 за баррель. В понедельник контракт подорожал на $0,45 (0,67%), до... читать дальше

.

Сегодня ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 15,26 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

.

Белый дом не собирается самостоятельно, без аналогичных шагов со стороны ЕС, вводить дополнительные пошлины в отношении китайских товаров из-за приобретения КНР нефти у России, заявил в понедельник глава Минфина США Скотт Бессент. "Мы ожидаем, что теперь европейцы... "Мы ожидаем, что теперь европейцы... читать дальше

.

Стоимость золота превысила $3722 за унцию и обновила исторический максимум. В ходе вчерашних торгов на бирже Comex котировки декабрьских фьючерсов на драгметалл достигали максимальных в истории $3722,4 за унцию. По данным на 19:37 мск драгметалл торговался на уровне... В ходе вчерашних торгов на бирже Comex котировки декабрьских фьючерсов на драгметалл достигали максимальных в истории $3722,4 за унцию. По данным на 19:37 мск драгметалл торговался на уровне... читать дальше

.

По итогам вчерашних торгов фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в основном выросли, исключением стал британский индикатор. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 0,42% - до 557,16 пункта. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 0,42% - до 557,16 пункта. Германский DAX прибавил... Германский DAX прибавил... читать дальше

.

Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже умеренно корректировался вверх в рамках закрытия коротких позиций игроками на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры, сдерживающим фактором для покупателей остаются риски введения Западом новых... читать дальше

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 сентября, составляет 83,0718 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 130,80 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 сентября, составляет 97,4502 руб. По... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 сентября, составляет 97,4502 руб. По...

.

Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 13:00 13:00 Индекс доверия к экономике Германии института... Индекс доверия к экономике Германии института... читать дальше

.