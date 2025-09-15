Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,5875 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,513 руб., максимальный - 11,7145 руб. Было заключено 19705 сделок. Объем торгов составил 42504,77 млн руб., что на 35% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,5465 руб. за юань.

15 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 21,97 коп. и составил 11,5875 руб.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 52504,994 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 987,555 млрд руб., или на...

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 22,45 коп. и составил 11,589 руб. Минимальный курс юаня составил 11,52 руб., максимальный - 11,719 руб. Была заключена 121871 сделка. Объем торгов составил 184990,36... Минимальный курс юаня составил 11,52 руб., максимальный - 11,719 руб. Была заключена 121871 сделка. Объем торгов составил 184990,36...

Динамика финансовых потоков в августе говорит о продолжении замедления экономической активности в РФ, говорится в комментарии Банка России. "Почти во всех укрупненных группах отраслей объем платежей в августе сохранялся ниже среднего уровня II квартала. Это косвенно... "Почти во всех укрупненных группах отраслей объем платежей в августе сохранялся ниже среднего уровня II квартала. Это косвенно... читать дальше

Рынок акций РФ завершил торги без единой динамики индексов на фоне рисков новых антироссийских санкций Запада и сохраняющейся геополитической напряженности, сдерживающим фактором выступает подросшая нефть. В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов... В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов... читать дальше

Чистый импорт алмазного сырья в Индию в августе 2025 года составил $730 млн, что на 13% выше уровня годичной давности, следует из предварительных данных Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council,... читать дальше

Соглашение Всемирной торговой организации о рыболовных субсидиях вступило в силу, говорится в сообщении ВТО. Это стало возможным после того как в понедельник общее число подписавших его стран превысило порог в две трети членов ВТО. Это стало возможным после того как в понедельник общее число подписавших его стран превысило порог в две трети членов ВТО. "Соглашение о субсидировании... "Соглашение о субсидировании... читать дальше

Меры бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики нужно настраивать на поддержку и стимулирование экономического роста, полагает президент РФ Владимир Путин. Он напомнил, что правительство продолжает работать над проектом федерального бюджета на следующие три... Он напомнил, что правительство продолжает работать над проектом федерального бюджета на следующие три... читать дальше

Прирост требований банков РФ к организациям за август был выше июльского значения, при этом темп роста валютных требований ускорился, а рублевых - был близок к уровню июля, говорится в комментарии ЦБ о денежно-кредитных условиях. По оперативным данным, в августе... По оперативным данным, в августе...

Доля платежей в валютах недружественных стран при оплате российского экспорта товаров и услуг в июле 2025 года упала до рекордно низких 13,1% с 14,6% в июне (ранее минимальным был уровень апреля текущего года - 14,4%), следует из данных ЦБ РФ о валютной структуре внешнеторговых... читать дальше

Текущая траектория инфляции в РФ складывается ниже прогноз правительства и Банка России на 2025 год, вопрос вызывает достаточность темпов роста ВВП, который за январь-июль прибавил 1,1%, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. "По... "По... читать дальше

Цены на нефть уверенно повышаются вечером в понедельник. Трейдеры оценивают новые заявления Белого дома относительно санкций против России, а также последствия ударов Украины по объектам российской нефтяной инфраструктуры. Трейдеры оценивают новые заявления Белого дома относительно санкций против России, а также последствия ударов Украины по объектам российской нефтяной инфраструктуры. Президент США Дональд Трамп заявил на... Президент США Дональд Трамп заявил на... читать дальше

В ЕС прорабатывают идею с введением санкций против компаний КНР и Индии за их роль в поставках Россией нефти, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на источники. "По словам лиц, знакомых с темой, ЕС в рамках готовящегося пакета санкций взвешивает возможность... "По словам лиц, знакомых с темой, ЕС в рамках готовящегося пакета санкций взвешивает возможность... читать дальше

США и Китай согласовали "основу для сделки" по соцсети TikTok, сказал американский министр финансов Скотт Бессент, слова которого приводит NBC News. Комментируя вопрос контроля над алгоритмом работы платформы, определяющим демонстрируемый контент, министр заявил: "Мы не... Комментируя вопрос контроля над алгоритмом работы платформы, определяющим демонстрируемый контент, министр заявил: "Мы не... читать дальше

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 21,97 коп. и составил 11,5875 руб. Минимальный курс юаня составил 11,513 руб., максимальный - 11,7145 руб. Было заключено 19705 сделок. Объем торгов составил 42504,77... Минимальный курс юаня составил 11,513 руб., максимальный - 11,7145 руб. Было заключено 19705 сделок. Объем торгов составил 42504,77...

Израиль сталкивается с растущей экономической изоляцией и должен приспосабливаться к экономике, основанной на самообеспечении, без внешней торговли, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. "Израиль находится в некой изоляции", - сказал он в понедельник на... "Израиль находится в некой изоляции", - сказал он в понедельник на... читать дальше

Сельхозорганизации РФ за 8 месяцев этого года произвели 26,6 млрд яиц, что на 6,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В августе производство также выросло на 6,4%, до 3,4 млрд штук, сообщает Росстат. По данным Росстата, за 8 месяцев сельхозорганизации... По данным Росстата, за 8 месяцев сельхозорганизации... читать дальше

