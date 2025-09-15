.
Дефляция в РФ в августе составила 0,4%
Снижение потребительских цен в августе составило 0,4% после повышения на 0,57% в июле, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 8,14% с 8,79% месяцем ранее. Снижение цен в августе оказалось сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших дефляцию на уровне 0,17%
 
Во 2-м квартале экономика РФ не вошла в техническую рецессию - ЦБ
ВВП РФ во 2-м квартале, по оценкам ЦБ, продемонстрировал сезонно очищенный рост, поэтому экономика не вошла в техническую рецессию, а есть охлаждение, внутренний спрос также во 2-м квартале демонстрировал рост, экономика продолжила расти умеренными...
 
Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ во 2-м квартале на уровне 1,1%
Рост ВВП РФ во 2-м квартале 2025 года составил 1,1% в годовом выражении после роста на 1,4% в 1-м квартале, опубликовала Федеральная служба госстатистики (Росстат) первую оценку этого показателя за второй квартал. Таким образом, Росстат подтвердил...
 
Иностранные компании регистрируют товарные знаки в РФ
Ушедшие из России после 2022 года иностранные компании продолжают регистрировать в Роспатенте товарные знаки. Очередные заявки на днях подали бренды Zara и Uniqlo. До этого, в апреле, патентное ведомство зарегистрировало товарные знаки Hyundai, Kia,...
 
15 сентября 2025 года 17:28

ЦБ РФ установил курс доллара США с 16 сентября в размере 83,0718 руб.

 0  
15 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 сентября, составляет 83,0718 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 130,80 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
15 сентября 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 15 сентября снизилась на 1,85% и составила 52504,994 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 52504,994 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 987,555 млрд руб., или на...
15 сентября 2025 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,589 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 22,45 коп. и составил 11,589 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,52 руб., максимальный - 11,719 руб. Была заключена 121871 сделка. Объем торгов составил 184990,36...
15 сентября 2025 года 19:02
Августовская динамика финпотоков говорит о продолжении замедления экономической активности - ЦБ РФ
Динамика финансовых потоков в августе говорит о продолжении замедления экономической активности в РФ, говорится в комментарии Банка России.

"Почти во всех укрупненных группах отраслей объем платежей в августе сохранялся ниже среднего уровня II квартала. Это косвенно...    читать дальше
15 сентября 2025 года 18:58
Индекс МосБиржи снизился на процент, индекс РТС вырос на 0,5%
Рынок акций РФ завершил торги без единой динамики индексов на фоне рисков новых антироссийских санкций Запада и сохраняющейся геополитической напряженности, сдерживающим фактором выступает подросшая нефть.

В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов...    читать дальше
15 сентября 2025 года 18:54
Импорт алмазов в Индию в августе вырос в годовом сравнении на 13%, экспорт бриллиантов упал на 7%
Чистый импорт алмазного сырья в Индию в августе 2025 года составил $730 млн, что на 13% выше уровня годичной давности, следует из предварительных данных Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council,...    читать дальше
15 сентября 2025 года 18:49
Соглашение ВТО по рыболовным субсидиям вступило в силу
Соглашение Всемирной торговой организации о рыболовных субсидиях вступило в силу, говорится в сообщении ВТО.

Это стало возможным после того как в понедельник общее число подписавших его стран превысило порог в две трети членов ВТО.

"Соглашение о субсидировании...    читать дальше
15 сентября 2025 года 18:41
Путин: Меры бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики нужно взаимоувязывать
Меры бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики нужно настраивать на поддержку и стимулирование экономического роста, полагает президент РФ Владимир Путин.

Он напомнил, что правительство продолжает работать над проектом федерального бюджета на следующие три...    читать дальше
15 сентября 2025 года 18:32
В августе темпы роста корпоративных кредитов ускорились
Прирост требований банков РФ к организациям за август был выше июльского значения, при этом темп роста валютных требований ускорился, а рублевых - был близок к уровню июля, говорится в комментарии ЦБ о денежно-кредитных условиях.

По оперативным данным, в августе...
15 сентября 2025 года 18:27
Доля токсичных валют при оплате экспорта РФ в июле упала до рекордно низких 13,1%, при оплате импорта - также до рекорда, 14,6% - ЦБ
Доля платежей в валютах недружественных стран при оплате российского экспорта товаров и услуг в июле 2025 года упала до рекордно низких 13,1% с 14,6% в июне (ранее минимальным был уровень апреля текущего года - 14,4%), следует из данных ЦБ РФ о валютной структуре внешнеторговых...    читать дальше
15 сентября 2025 года 18:25
Путин: текущая траектория инфляции в РФ складывается ниже прогноз правительства и ЦБ РФ
Текущая траектория инфляции в РФ складывается ниже прогноз правительства и Банка России на 2025 год, вопрос вызывает достаточность темпов роста ВВП, который за январь-июль прибавил 1,1%, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

"По...    читать дальше
15 сентября 2025 года 18:19
Нефть продолжает дорожать
Цены на нефть уверенно повышаются вечером в понедельник.

Трейдеры оценивают новые заявления Белого дома относительно санкций против России, а также последствия ударов Украины по объектам российской нефтяной инфраструктуры.

Президент США Дональд Трамп заявил на...    читать дальше
15 сентября 2025 года 18:16
ЕС изучает вариант санкций в отношении компаний КНР и Индии за их помощь РФ в торговле нефтью
В ЕС прорабатывают идею с введением санкций против компаний КНР и Индии за их роль в поставках Россией нефти, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на источники.

"По словам лиц, знакомых с темой, ЕС в рамках готовящегося пакета санкций взвешивает возможность...    читать дальше
15 сентября 2025 года 18:08
США и Китай согласовали основу сделки по TikTok
США и Китай согласовали "основу для сделки" по соцсети TikTok, сказал американский министр финансов Скотт Бессент, слова которого приводит NBC News.

Комментируя вопрос контроля над алгоритмом работы платформы, определяющим демонстрируемый контент, министр заявил: "Мы не...    читать дальше
15 сентября 2025 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,5875 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 21,97 коп. и составил 11,5875 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,513 руб., максимальный - 11,7145 руб. Было заключено 19705 сделок. Объем торгов составил 42504,77...
15 сентября 2025 года 17:54
Израиль должен быть готов к экономической изоляции - Нетаньяху
Израиль сталкивается с растущей экономической изоляцией и должен приспосабливаться к экономике, основанной на самообеспечении, без внешней торговли, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

"Израиль находится в некой изоляции", - сказал он в понедельник на...    читать дальше
15 сентября 2025 года 17:46
Производство яиц в сельхозорганизациях РФ в августе и за 8 месяцев выросло на 6,4% - Росстат
Сельхозорганизации РФ за 8 месяцев этого года произвели 26,6 млрд яиц, что на 6,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В августе производство также выросло на 6,4%, до 3,4 млрд штук, сообщает Росстат.

По данным Росстата, за 8 месяцев сельхозорганизации...    читать дальше
