Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3299,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 4700,8 млрд руб.

15 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 15 сентября составили по Российской Федерации 3299,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3079,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3296,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3113,8 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 15 сентября составили 4700,8 млрд руб. против 4632,83851 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

