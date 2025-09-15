15 сентября 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
15 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Изменение оптовых цен в Германии
|февраль 2025
|15:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|март 2025
15 сентября 2025 года 11:08
Турпоток в Москву в 1-м полугодии 2025 года составил 12,5 млн, это на 2% больше, чем годом ранее, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
"Москва продолжает развиваться как крупный туристический центр. За первую половину года город посетили 12,5 миллиона... читать дальше
15 сентября 2025 года 11:00
Крупнейший в мире оператор ветропарков - датская Orsted A/S - планирует разместить новые акции на сумму 60 млрд датских крон ($9,4 млрд), причем со значительным дисконтом.
Как говорится в сообщении компании, акции будут предложены по цене 66,6 кроны. Котировки на... читать дальше
15 сентября 2025 года 10:52
В августе число действующих нефтяных и газовых буровых установок увеличилось, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes. В среднем в мире работало 1793 установки против 1786 в июле. При этом августовский уровень на 153 ниже показателя за... читать дальше
15 сентября 2025 года 10:44
Спрос на туры в Китай и бронирование отелей вырос на 50-100% после появления новости об отмене виз с 15 сентября, сообщает в понедельник Российский союз туриндустрии (РСТ).
"По данным Ozon Travel, с начала сентября, когда появилась новость о введении безвизового режима,... читать дальше
15 сентября 2025 года 10:36
Суверенный фонд ОАЭ Mubadala Investment привлек 3,15 млрд дирхамов ($858 млн) от продажи акций телекоммуникационного оператора Emirates Integrated Telecommunications Co. PJSC, который работает под брендом Du.
Он разместил в рамках вторичного размещения 342 млн бумаг Du,... читать дальше
15 сентября 2025 года 10:27
Банк России продал иностранную валюту с расчетами 12 сентября 2025 года на 10,4 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".
ЦБ РФ с 9... читать дальше
15 сентября 2025 года 10:19
Россия в первом полугодии экспортировала более 190 тыс. тонн свинины и субпродуктов, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.
В стоимостном выражении поставки выросли в 1,8... читать дальше
15 сентября 2025 года 10:17
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 15 сентября по данным на начало операционного дня выросло до 4198,3 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня...
15 сентября 2025 года 10:11
Китайский юань дешевеет в навале торгов на Московской бирже. Рубль растет на решении Банка России по ключевой ставке и корректируется вверх после падения значительную часть прошлой недели.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,692 руб. (-5,75 коп. к...
15 сентября 2025 года 10:03
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 84,23/89,64 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 56 коп., Cредний курс продажи...
15 сентября 2025 года 10:03
Рынок акций РФ сегодня начал основную сессию на "Московской бирже" снижением, сохранив негативный настрой после умеренного смягчения монетарной политики ЦБ РФ, рисков новых антироссийских санкций Запада и сохраняющейся геополитической напряженности, сдерживающим фактором... читать дальше
15 сентября 2025 года 09:55
Более 1 млн онлайн-заявлений на оформление объектов недвижимости приняли в столичном управлении Росреестра за январь-август, сообщили в пресс-службе управления.
"За восемь месяцев текущего года специалистами управления принято свыше 1 млн онлайн-заявлений на оформление... читать дальше
15 сентября 2025 года 09:47
Совет Евразийской экономической комиссии принял изменения в технический регламент "О безопасности продукции легкой промышленности", подготовленные комиссией совместно со странами Евразийского экономического союза, сообщила в пятницу пресс-служба ЕЭК.
"В документе схемы... читать дальше
15 сентября 2025 года 09:39
Курс доллара США слабо укрепляется к евро, стабилен к фунту стерлингов, незначительно снижается к иене. Трейдеры ждут заседания Федеральной резервной системы (ФРС).
Двухдневное заседание Федрезерва завершится вечером в среду. Рынок уверен в том, что ключевая процентная... читать дальше
15 сентября 2025 года 09:29
Производство нефтепродуктов в Азербайджане в январе-августе 2025 года снизилось в денежном выражении на 0,1% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 3,563 млрд манатов ($2,095 млрд по текущему курсу), говорится в материалах Госкомстата... читать дальше
15 сентября 2025 года 09:21
Промышленное производство в Китае в августе увеличилось на 5,2% в годовом выражении, по данным Государственного статистического управления (ГСУ). Таким образом, рост замедлился с 5,7% в июле. При этом аналитики ожидали усиления темпов подъема до 5,8%, сообщает Trading... читать дальше
