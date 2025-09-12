Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3296,8 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 4632,84 млрд руб.

12 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 12 сентября составили по Российской Федерации 3296,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3113,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3542,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3357,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 12 сентября составили 4632,84 млрд руб. против 4235,11869 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

