Дефляция в РФ в августе составила 0,4%
Снижение потребительских цен в августе составило 0,4% после повышения на 0,57% в июле, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 8,14% с 8,79% месяцем ранее. Снижение цен в августе оказалось сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших дефляцию на уровне 0,17%
 
Во 2-м квартале экономика РФ не вошла в техническую рецессию - ЦБ
ВВП РФ во 2-м квартале, по оценкам ЦБ, продемонстрировал сезонно очищенный рост, поэтому экономика не вошла в техническую рецессию, а есть охлаждение, внутренний спрос также во 2-м квартале демонстрировал рост, экономика продолжила расти умеренными...
 
Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ во 2-м квартале на уровне 1,1%
Рост ВВП РФ во 2-м квартале 2025 года составил 1,1% в годовом выражении после роста на 1,4% в 1-м квартале, опубликовала Федеральная служба госстатистики (Росстат) первую оценку этого показателя за второй квартал. Таким образом, Росстат подтвердил...
 
Иностранные компании регистрируют товарные знаки в РФ
Ушедшие из России после 2022 года иностранные компании продолжают регистрировать в Роспатенте товарные знаки. Очередные заявки на днях подали бренды Zara и Uniqlo. До этого, в апреле, патентное ведомство зарегистрировало товарные знаки Hyundai, Kia,...
 
11 сентября 2025 года 17:31

ЦБ РФ установил курс евро с 12 сентября в размере 99,7367 руб.

 0
11 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 сентября, составляет 99,7367 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 8,79 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
НОВОСТИ
15 сентября 2025 года 11:08
В Москву в 1-м полугодии совершено 12,5 млн туристических поездок
Турпоток в Москву в 1-м полугодии 2025 года составил 12,5 млн, это на 2% больше, чем годом ранее, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Москва продолжает развиваться как крупный туристический центр. За первую половину года город посетили 12,5 миллиона...    читать дальше
.
15 сентября 2025 года 11:00
Крупнейший в мире оператор ветропарков проведет допразмещение акций на $9,4 млрд с дисконтом 67%
Крупнейший в мире оператор ветропарков - датская Orsted A/S - планирует разместить новые акции на сумму 60 млрд датских крон ($9,4 млрд), причем со значительным дисконтом.

Как говорится в сообщении компании, акции будут предложены по цене 66,6 кроны. Котировки на...    читать дальше
.
15 сентября 2025 года 10:52
Число нефтегазовых буровых в мире в августе выросло - Baker Hughes
В августе число действующих нефтяных и газовых буровых установок увеличилось, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes. В среднем в мире работало 1793 установки против 1786 в июле. При этом августовский уровень на 153 ниже показателя за...    читать дальше
.
15 сентября 2025 года 10:44
Спрос на туры в Китай из РФ и бронирование отелей вырос на 50-100% после отмены виз
Спрос на туры в Китай и бронирование отелей вырос на 50-100% после появления новости об отмене виз с 15 сентября, сообщает в понедельник Российский союз туриндустрии (РСТ).

"По данным Ozon Travel, с начала сентября, когда появилась новость о введении безвизового режима,...    читать дальше
.
15 сентября 2025 года 10:36
Суверенный фонд ОАЭ Mubadala продал акции телекоммуникационного оператора Du
Суверенный фонд ОАЭ Mubadala Investment привлек 3,15 млрд дирхамов ($858 млн) от продажи акций телекоммуникационного оператора Emirates Integrated Telecommunications Co. PJSC, который работает под брендом Du.

Он разместил в рамках вторичного размещения 342 млн бумаг Du,...    читать дальше
.
15 сентября 2025 года 10:27
Банк России продал юани на 10,4 млрд руб. с расчетами 12 сентября
Банк России продал иностранную валюту с расчетами 12 сентября 2025 года на 10,4 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".

ЦБ РФ с 9...    читать дальше
.
15 сентября 2025 года 10:19
Экспорт продукции свиноводства из РФ в 1-м полугодии вырос в 1,5 раза
Россия в первом полугодии экспортировала более 190 тыс. тонн свинины и субпродуктов, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

В стоимостном выражении поставки выросли в 1,8...    читать дальше
.
15 сентября 2025 года 10:17
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 4198,3 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 15 сентября по данным на начало операционного дня выросло до 4198,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня...
.
15 сентября 2025 года 10:11
Рубль дорожает в паре с юанем в начвале торгов на Мосбирже
Китайский юань дешевеет в навале торгов на Московской бирже. Рубль растет на решении Банка России по ключевой ставке и корректируется вверх после падения значительную часть прошлой недели.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,692 руб. (-5,75 коп. к...
.
15 сентября 2025 года 10:03
По состоянию на 10:00 мск 15 сентября Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 84,23/89,64 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 84,23/89,64 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 56 коп., Cредний курс продажи...
.
15 сентября 2025 года 10:03
Основная сессия на "Московской бирже" началась снижением индексов на 0,5%
Рынок акций РФ сегодня начал основную сессию на "Московской бирже" снижением, сохранив негативный настрой после умеренного смягчения монетарной политики ЦБ РФ, рисков новых антироссийских санкций Запада и сохраняющейся геополитической напряженности, сдерживающим фактором...    читать дальше
.
15 сентября 2025 года 09:55
Свыше миллиона онлайн-заявлений поступило в Росреестр Москвы с начала года
Более 1 млн онлайн-заявлений на оформление объектов недвижимости приняли в столичном управлении Росреестра за январь-август, сообщили в пресс-службе управления.

"За восемь месяцев текущего года специалистами управления принято свыше 1 млн онлайн-заявлений на оформление...    читать дальше
.
15 сентября 2025 года 09:47
В ЕАЭС упростят подтверждение требований к безопасности продукции легкой промышленности
Совет Евразийской экономической комиссии принял изменения в технический регламент "О безопасности продукции легкой промышленности", подготовленные комиссией совместно со странами Евразийского экономического союза, сообщила в пятницу пресс-служба ЕЭК.

"В документе схемы...    читать дальше
.
15 сентября 2025 года 09:39
Доллар растет к евро, стабилен к фунту и дешевеет к иене
Курс доллара США слабо укрепляется к евро, стабилен к фунту стерлингов, незначительно снижается к иене. Трейдеры ждут заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Двухдневное заседание Федрезерва завершится вечером в среду. Рынок уверен в том, что ключевая процентная...    читать дальше
.
15 сентября 2025 года 09:29
Производство бензина в Азербайджане в январе-августе сократилось на 2,8%
Производство нефтепродуктов в Азербайджане в январе-августе 2025 года снизилось в денежном выражении на 0,1% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 3,563 млрд манатов ($2,095 млрд по текущему курсу), говорится в материалах Госкомстата...    читать дальше
.
15 сентября 2025 года 09:21
Рост промпроизводства в Китае в августе замедлился до 5,2%, розничных продаж - до 3,4%
Промышленное производство в Китае в августе увеличилось на 5,2% в годовом выражении, по данным Государственного статистического управления (ГСУ). Таким образом, рост замедлился с 5,7% в июле. При этом аналитики ожидали усиления темпов подъема до 5,8%, сообщает Trading...    читать дальше
.
