Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3542,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 4235,12 млрд руб.

11 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 11 сентября составили по Российской Федерации 3542,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3357,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 6075,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5857,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 11 сентября составили 4235,12 млрд руб. против 3296,0188700000003 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

