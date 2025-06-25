Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 2465,2 млрд руб.

25 июня. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 25 июня по данным на начало операционного дня выросло до 2465,2 млрд руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 51186,815 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 780,991 млрд руб., или на...

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Практически вся молочная продукция, о ценах на которую информирует Росстат, на минувшей неделе (с 17 по 23 июня) подорожала. Исключение составили лишь сливочное масло и ультрапастеризованное молоко. Как сообщил Росстат, больше всего за неделю выросли цены на сухие... Как сообщил Росстат, больше всего за неделю выросли цены на сухие... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5,59 коп. и составил 10,9048 руб. Минимальный курс юаня составил 10,878 руб., максимальный - 10,949 руб. Было заключено 70575 сделок. Объем торгов составил 53719,39 млн... Минимальный курс юаня составил 10,878 руб., максимальный - 10,949 руб. Было заключено 70575 сделок. Объем торгов составил 53719,39 млн...

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Цены на огурцы в РФ за неделю с 17 по 23 июня выросли на 2,8%, сообщил Росстат. Таким образом, темпы роста ускорились в 2 раза, неделю назад они составляли 1,4%. Таким образом, темпы роста ускорились в 2 раза, неделю назад они составляли 1,4%. В то же время повышенными темпами дешевеет картофель - за неделю цены снизились на 2,2% против 0,7%... В то же время повышенными темпами дешевеет картофель - за неделю цены снизились на 2,2% против 0,7%... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 17 по 23 июня выросли на 0,22% после повышения на 0,11% с 10 по 16 июня, сообщил Росстат. По отношению к началу года цены к 23 июня увеличились на 3,04% (общая инфляция за этот период составила 3,68%). Средняя стоимость литра... Средняя стоимость литра... читать дальше

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Просроченная задолженность по заработной плате в России на конец мая 2025 года составила 1 млрд 662,3 млн рублей и по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 180,4 млн рублей, или на 12,2%, сообщил в среду Росстат. Относительно мая 2024 года долги по зарплате стали больше на 1... читать дальше

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Цены производителей промышленных товаров в РФ в мае 2025 года продолжили начавшееся в марте снижение, сократившись относительно предыдущего месяца на 1,3%, сообщил Росстат. Ранее в апреле показатель опустился на 1,4%, а в марте снизился на 1,5%, показав отрицательную... Ранее в апреле показатель опустился на 1,4%, а в марте снизился на 1,5%, показав отрицательную... читать дальше

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25 июня. FINMARKET.RU -За период с 17 по 23 июня инфляция составила 0,04%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 10 по 16 июня инфляция также составила 0,04%. С начала июня цены выросли на 0,12%, с начала года -3,68 %. С начала июня цены выросли на 0,12%, с начала года -3,68 %. В июне 2024... В июне 2024... читать дальше

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Российский фондовый рынок завершил среду уверенным ростом индексов. Рынок акций РФ начал торги утренней сессии на МосБирже повышением вслед за отскочившей вверх нефтью после ее обвала с начала недели на ожиданиях сокращения напряженности на Ближнем Востоке, Сдерживающим... Рынок акций РФ начал торги утренней сессии на МосБирже повышением вслед за отскочившей вверх нефтью после ее обвала с начала недели на ожиданиях сокращения напряженности на Ближнем Востоке, Сдерживающим... читать дальше

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Спрогнозировать влияние американских пошлин на инфляцию весьма сложно, заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл в ходе слушаний в банковском комитете Сената в среду. Тем не менее макроэкономические прогнозы регулятора отчасти отражают последствия... читать дальше

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Правительство Монголии прогнозирует реальный темп роста экономики страны в 2025 году на уровне 5,5%, сообщает пресс-служба Великого государственного хурала (парламента Монголии). Как указано в сообщении, среднегодовую инфляцию правительство республики ожидает на уровне... читать дальше

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Ирак в мае экспортировал 101,63 млн баррелей нефти, сообщило министерство нефти страны со ссылкой на данные государственной компании по сбыту нефти (SOMO). В среднесуточном выражении данный объем составляет почти 3,28 млн баррелей в сутки (б/с). В среднесуточном выражении данный объем составляет почти 3,28 млн баррелей в сутки (б/с). В апреле... В апреле... читать дальше

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Участники топливного рынка обсуждают вопрос о запрете экспорта бензина для производителей до октября текущего года, сообщили "Интерфаксу" несколько источников на рынке. Как говорит один из них, вопрос был поднят на заседании Биржевого комитета ФАС. Речь идет о полном запрете... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5,36 коп. и составил 10,9012 руб. Минимальный курс юаня составил 10,88 руб., максимальный - 10,9475 руб. Было заключено 9546 сделок. Объем торгов составил 20027,13 млн... Минимальный курс юаня составил 10,88 руб., максимальный - 10,9475 руб. Было заключено 9546 сделок. Объем торгов составил 20027,13 млн...

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 5,836 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Эксперты в среднем прогнозировали сокращение на 750 тыс. баррелей, по данным Trading Economics. Товарные запасы бензина на... Товарные запасы бензина на... читать дальше

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В мае продажи новых домов в США уменьшились на 13,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 623 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщил Минторг страны. В апреле было реализовано 722 тыс. домов, а не 743 тыс., как сообщалось ранее. В апреле было реализовано 722 тыс. домов, а не 743 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем... Аналитики в среднем... читать дальше

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